Застройщик отказался возводить бизнес-центр возле Куропат 27 2.03.2017, 14:08

4,955

Фото: «Радыё Свабода»

Стройка не приостановлена, а полностью свернута.

Нынешний застройщик не будет возводить бизнес-центр на улице Мирошниченко — через дорогу от Куропат. Об этом tut.by рассказал лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич после встречи с руководством компании-заказчика «Белреконструкция» Игорем Онищенко.

— Они нас убедили, что не собираются там ничего строить и уходят, — сказал

По его словам, сегодня и завтра рабочие будут вывозить с площадки все материалы и технику, а в понедельник уберут забор.

— Нам рассказали, что в понедельник они будут заравнивать ландшафт. Они оформляют договор с «Зеленстроем», чтобы те пришли и восстановили площадку, — рассказал подробности встречи Дашкевич.

После этого активисты готовы свернуть лагерь защитников Куропат возле стройплощадки.

Вчера Игорь Онищенко подтвердил журналистам, что его компания не будет строить офисный центр на выделенном властями участке возле Куропат. По его словам, во время покупки земли они не знали, что она находится в охранной зоне, поэтому нынешний конфликт стал для застройщика неожиданностью.

Они готовы строиться в другом месте, если городские власти предоставят им новый участок.

— На сегодня мы приняли решение не приостановить, а полностью остановить стройку. Мы вывезли с участка всю технику, рабочих. И теперь ждем решения города, поскольку оно в его компетенции, — сказал Игорь Онищенко.

— Строить там, где люди категорически против, где они приковывают себя наручниками к технике, категорически нельзя.

Участок на Мирошниченко включили в план города в 2013 году, затронув и места захоронения жертв сталинских репрессий. В 2014-м границы охранной зоны сузили и окончательно узаконили стройку.

Уже больше недели гражданские активисты круглосуточно дежурят возле стройки бизнес-центра в Куропатах. Местные жители собрали более тысячи подписей против возведения в их районе нового здания. В понедельник рабочие приостановили работы на объекте и вывезли часть техники.