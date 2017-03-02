Бело-красно-белый флаг - символ, который объединяет народ 7 Мария Булавинская, nashkraj.info

2.03.2017, 19:37

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Народ, который объединяют не только экономические проблемы, но и исторические ценности, становится в разы сильней.

Сейчас во многих регионах Беларуси проходят массовые акции протеста, на которых можно увидеть бело-красно-белые флаги. Многие молодые люди всю жизнь или большую её часть прожили при существующем режиме и, возможно, впервые увидели этот символ на улицах нашего города. Поэтому сегодня очень важно актуализировать тему, посвящённую национальным символам Беларуси, и постараться дать ответ на вопрос: что означает бело-красно-белый флаг?

Как возник проект бело-красно-белого флага

Ровно сто лет назад во время Февральской революции белорусские организации Петербурга обратились к архитектору Клавдию Дуж-Душевскому для создания флага беларуского национального движения. Созданный по его проекту флаг впервые был поднят весной 1917 года над зданием Белорусского общества помощи потерпевших от войны в Петербурге. А уже в 1918 году Секретариат Беларуской Народной Республики утвердил бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» в статусе государственных символов.

К сожалению, общественно-политический и культурный деятель Беларуси Клавдий Дуж-Душевский не оставил какого-либо письменного объяснения, по какому принципу он создавал проект флага. Поэтому сейчас существует множество разных версий происхождения этого символа.

Беларуские рушники. Фото с fotobel.by

Например, красный и белый — цвета, которые наиболее часто встречаются в белорусских традиционных орнаментах, поэтому многие считают логичным, что на их основе был создан БКБ флаг.

Изображения гусаров Речи Посполитой с флагом Святого Юрия

Некоторые исследователи говорят, что прототипом для бело-красно-белого флага стал флаг святого Юрия — покровителя рыцарства (белое полотнище с красным крестом), который использовала кавалерия Великого Княжества Литовского. Разных версий много, но документальных подтверждений их связи с проектом флага Дуж-Душевского не найдено. Несмотря на это, существует довольно ясная научная версия обоснования происхождения БКБ флага, которая основана на геральдике (историческая дисциплина, изучающая гербы) и вексиллологии (историческая дисциплина, изучающая флаги).

Бело-красно-белый флаг имеет обоснованное историческое содержание

В основном появление национальных флагов в европейских странах связанно с ХІХ — началом ХХ вв. Традиционно во многих странах Европы цветами национального флага стали те цвета, которые присутствовали в историческом гербе или эмблеме страны (чаще всего в гербе правящей династии).

Флаг Бельгии утверждён в 1831 г. Цвета флага соответствуют цветам исторического герба страны: чёрный представляет щит, золотой — льва, красный — когти льва и язык.

Флаг Польши утверждён в 1919 г. Цвета флага соответствуют цветам исторического герба страны: белый — белому орлу, красный цвет — щиту герба.

Красный и белый являются традиционными геральдическими цветами, которые использовались на территории Беларуси со времен существования Великого Княжества Литовского (использовались в разных эмблемах, гербах, боевых символах и т. д.). Эти же цвета получили распространение в народной культуре.

Официальным символом Великого Княжества Литовского был герб «Погоня», основные цвета которого красный и белый. «Погоня» присутствовала в гербе Речи Посполитой, этот символ активно использовался на территории Беларуси в ХІХ — начале ХХ вв. «Погоня» почиталась представителями белорусского национального движения. Таким образом, использование в бело-красно-белом флаге красного и белого цветов обеспечило его преемственность со старинным гербом «Погоня». В цветах этого флага закодирована его история.

Что касается сочетания цветов бело-красно-белого флага, то оно соответствует правилам геральдики. По этому правилу, к примеру, зеленый не должен соприкасаться с красным или черным.

На флаге белый цвет — цвет всадника с конём, красный представляет щит.

Существует мнение, что только верхняя белая полоса передаёт цвет всадника на гербе. А нижнюю часто называют символом «Белой Руси». Эта версия — уход в мифологизацию.

Погоня в разные исторические периоды.

На сегодняшний день даже официальная власть признаёт герб «Погоня» национальным символом современной Беларуси — он включен в список историко-культурного наследия. Но в то же время национальный флаг, который исторически привязан к гербу, идеологами страны не признается.

Победа национальной элиты — бело-красно-белый флаг вновь государственный

Важно понимать, что исторический флаг, который имел статус государственного, не может стать символом политической партии или движения. Политические партии могут только поддерживать или не принимать исторические символы (или вообще никак не позиционировать своё отношение к ним). Но всё же идеологи Беларуси часто утверждают, что бело-красно-белый флаг — это флаг оппозиции. Также они часто навязывают мнение, что это символ политической партии БНФ. Даже если посмотреть только на исторические реалии современной Беларуси, то эти тезисы не выдерживают критики.

В условиях распада Советского союза в Беларуси в 1990 году проходили выборы депутатов в Верховный Совет БССР. В результате выборов почти 86% мест в парламенте получили представители коммунистической партии Беларуси (327 депутатов от партии коммунистов). Демократический блок получил всего 67 мандатов (в том числе 26 мест получили представители партии БНФ).

С 17 по 19 сентября 1991 года Верховный Совет (правда, на тот момент деятельность КПСС была официально приостановлена на территории Беларуси) принимает решение изменить название государства с БССР на «Республика Беларусь» и вернуть историческую символику: старинный герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг.

Таким образом, возвращение бело-красно-белого флага — это решение бывшей партийной номенклатуры, которая составляла большинство в Верховном Совете, а также демократического блока, который занимал только около 14% мест в парламенте. Конечно, нельзя говорить о том, что это решение было принято легко, так как «коммунистическое большинство» первоначально выступало против смены символики.

Реанимация советской символики

В дальнейшем Беларусь ждали большие политические изменения в системе управления. В 1994 году был выбран Александр Лукашенко. В этот период Беларусь переживала глубокий экономический кризис. Общество было дезориентировано и проявляло апатию к вопросам национального возрождения. Зато укреплялась вера в политического лидера Александра Лукашенко, который обещал вывести страну из кризиса и победить коррупцию.

С этого времени в стране усиливаются авторитарные тенденции, ограничивается свобода слова, а правитель вступает в конфронтацию с Верховным Советом. В 1995 году руководитель страны предложил провести референдум, который должен был подтвердить популярность его политики. Диктатор просил у народа дать ему право приостанавливать работу Верховного Совета, «в случаях систематического или грубого нарушения Конституции». Среди других предложенных вопросов на «референдуме» был и вопрос о смене государственных символов.

«Референдум» окончился триумфом Лукашенко. По официальным результатам большинство граждан высказалась позитивно на предложения президента. Таким образом, диктатор получил разрешение граждан на укрепление своей власти и установление курса направленного на реанимацию БССР.

После объявления результатов референдума, не дожидаясь официальной смены символики, Иван Титенков (бывший управляющий делами президента) и другие чиновники разорвали бело-красно-белый флаг, висевший на крыше здания Дома правительства, а на его кусках оставили свои автографы.

В июне 1995 года Лукашенко подписал указ, который вводил новые государственные символы — красно-зеленый флаг. От старого флага БССР новый отличался отсутствием серпа и молота.

Кто пытался дискредитировать бело-красно-белый флаг

Присяга первого президента Беларуси, 1994 г.

Перед началом проведения референдума 1995 года в СМИ проводилась активная агитация против исторических национальных символов Беларуси. Пропагандисты заявляли, что бело-красно-белый флаг дискредитирован, так как использовался коллаборантами во время Великой отечественной войны. По телевидению транслировался пропагандистский фильм «Ненависть», в котором демонстрировались архивные съемки времен Второй мировой войны. На них можно было заметить национальные символы (БКБ флаг и «Погоню»), которые использовались на оккупированной территории.

Но в пропагандистских материалах ничего не говорилось о ряде других фактов:

Во-первых, во время Второй мировой войны немцы и коллаборационные движения использовали в своих целях национальные флаги и других оккупированных стран (Бельгии, Нидерландов, Франции, Норвегии, Латвии, Украины, России и др.). Никто среди этих стран не отказался из-за этого от своих символов. Например, Русская освободительная армия Власова, воевавшая на стороне Гитлера, использовала российский триколор. Но из-за этого факта россияне не отказались от своего флага. Подобных примеров очень много.

Во-вторых, о происхождении БКБ флага и герба «Погоня» также не было сказано правды. Создавалось впечатление, что эти символы придумали нацисты и их сторонники.

В-третьих, никто (даже маньяк, нацист, преступник) не может дискредитировать национальную ценность, используя её в каких-то своих целях. Национальные символы никто не может дискредитировать, как и одно историческое явление или событие не может перечеркнуть важность более раннего прошлого.

Бело-красно-белый флаг на улицах Гомеля

Каких-либо исторических источников с информацией, что бело-красно-белый флаг можно было заметить на улицах Гомеля до 1980-х гг., нам неизвестно. Из-за долгого засилья советской пропаганды этот символ вновь стал популярным в Беларуси, только во времена «перестройки», когда в социалистических республиках пробуждался интерес к истории родного края.

В этот период в Гомеле действовала общественное движение Беларуский народный фронт «Адраджэнне», краеведческое объединение «Вытокі», общественное объединение «Талака» и др. Именно молодёжь, которая входила в эти организации, впервые за многие годы показала гомельчанам, что у беларусов есть свои исторические символы.

7 ноября 1989 года в Гомеле, как и каждый год, проходила очередная демонстрация в честь Октябрьской революции. Люди шли по проспекту Ленина и несли транспаранты с коммунистическими лозунгами. Когда демонстранты подошли к зданию облисполкома, в их ряды вклинилась группа молодых людей с бело-красно-белыми флагами, штандартами с «Погоней» и с транспарантами, посвящёнными трагедии на Чернобыльской АЭС. Милиция начала выхватывать транспаранты и отсекать неформальную молодежь от основной колонны. Насколько известно, никого из молодых людей, отважившихся на дерзкий поступок, тогда не задержали.

Разгон милицией демонстрантов с бело-красно-белыми флагами возле здания облисполкома, 7 ноября 1989 г.

Официальный взгляд на гомельскую демонстрацию, 7 ноября 1989 г.

Следующая массовая акция в Гомеле, на которой были бело-красно-белые флаги, произошла 26 апреля 1990 года. Несмотря на проливной дождь, тысячи людей собрались в этот день на главной площади города с транспарантами: «Кто утаил всю правду о Чернобыле?», «Верните радость нашим детям», «Мама, я хочу жить!» и др. На площади Ленина были работники Гомсельмаша, Завода имени Кирова. Митинг был санкционирован. С главной трибуны эмоционально выступали депутаты, рабочие, студенты, политики. Кстати, в этот же день 30 000 рабочих Гомсельмаша и 2 500 рабочих Завода имени Кирова в знак протеста приостановили работу на своих предприятиях. Рабочие требовали ликвидации последствий от Чернобыльской катастрофы.

Митинг на площади Ленина, 26 апреля 1990 г. Фото из газеты «Гомельская правда».

После официального утверждения государственных символов в 1991 году бело-красно-белый флаг можно было увидеть на зданиях государственных учреждений Гомеля, во время проведения государственных праздников, выступлений депутатов. Бело-красно-белый флаг несли в своих руках участники традиционного шествия «Чарнобыльскі шлях», которое ежегодно проходило 26 апреля.

На первом снимке здание гомельского горисполкома. Фото из газеты «Гомельские ведомости», 1991 г.

На втором снимке девушка с бело-красно-белым флагом. Фото из газеты «Гомельская правда», 1992 г.

Когда же произошел «референдум» 1995 года, бело-красно-белый флаг фактически попал в неофициальный список запрещённых символов. Несогласие с такой позицией властей в Гомеле некоторое время проявлялось через провокационные граффити на городских зданиях. Проводились акции, после которых город был обрисован протестными надписями, трафаретными «Погонями», на столбах появлялись самодельные бело-красно-белые флажки из бумаги.

На редких видеокадрах гомельского митинга 1996 года в поддержку президента бело-красно-белых флагов уже нет, так как это мероприятие было организовано местными властями с привлечением административного ресурса. Тогда Лукашенко был вынужден «идти в народ», так как в Конституционном Суде Республики Беларусь был начат процесс по импичменту президента. Оппозиционные политики, юристы считали, что принятые указы Лукашенко не соответствуют Конституции.

Бело-красно-белый флаг сегодня

Бело-красно-белый флаг имеет глубокую историю. В середине 1990-х годов официальная власть пыталась приглушить его значимость. Но национальный символ невозможно уничтожить. Это не просто полотно, которое может бесследно исчезнуть, которое можно разорвать или сжечь. Национальный символ — это символ, который будет жить в памяти народа даже тогда, когда у него нет сил, бороться за своё будущее.

Интересно, что в этом году бело-красно-белые флаги были подняты над толпами несогласных с действующей государственной политикой. Официальных флагов во время этих протестов не было замечено.

Сегодня бело-красно-белый флаг может претендовать на звание символа, который объединяет народ. А народ, который объединяют не только экономические проблемы, но и исторические ценности, становится в разы сильней, в нем возрождается нация. А сильная нация имеет большой потенциал для качественных изменений в жизни страны.

Мария Булавинская, nashkraj.info