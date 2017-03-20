Как долго в Беларуси будут расти цены на бензин? 13 20.03.2017, 9:53

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Власть настолько напугана акциями протеста, что решила повышать цену на топлива «по чайной ложке».

В Беларуси цены на автомобильное топливо с 18 марта увеличились на 1 копейку. Это уже второе повышение за неделю — предыдущее подорожание топлива было 11 марта. И тоже на 1 копейку До этого цены на автомобильное топливо в Беларуси не менялись более двух лет.

Будут ли расти цены на автомобильное топливо и дальше, и как долго это продлится — об этом экономист Лев Марголин рассказал изданию «Завтра твоей страны».

— Почему начала расти цена на автомобильное топливо в Беларуси?

— Потому что в мире начали расти цены на нефть, причем существенно, и вопрос в том, почему цены на бензин не начали расти раньше. Когда дорожает стоимость сырья, то есть два варианта: либо увеличивать цену на бензин, либо уменьшать акцизы. В нынешних условиях акцизы в Беларуси никто снижать не будет, поскольку в бюджете и так шаром покати, поэтому приходится повышать цены на бензин.

— Почему целых два года власти держали цену на топливо на прежнем уровне?

— С одной стороны, потому, что резко упала цена на нефть. Но после этого начался тот самый нефтяной маневр в России, который привел к увеличению цены на нефть именно для белорусских предприятий. Потом стоимость самой нефти начала расти, и сейчас, видимо, наступил такой момент, когда надо либо предприятия делать убыточными, либо повышать цены на топливо.

— Почему власти решили повышать цены на бензин в час по чайной ложке, по одной копейке, а не сразу более существенно?

— Власть настолько напугана акциями протеста, что просто побоялась подливать бензина в огонь. Повышать надо, но осторожно, а не так, как это было несколько лет назад, когда пришлось откручивать обратно. Это может быть таким фактором, который вообще взорвет ситуацию, поэтому все делается очень осторожно – даже не по три или две, а по одной копейке. Но если учесть, что стоимость бензина должна повыситься процентов на десять, то эти копейки мы будем видеть далеко не в последний раз.

— Можно ли утверждать, что формирование цен на машинное топливо в Беларуси не связано с рыночными механизмами?

— Совсем сказать, что не связано, нельзя, потому что есть акциз, который любую цену связывает с рыночным механизмом, поскольку предприятия все равно работают в рыночной системе. Другое дело, остается ли предприятию какая-то сверхприбыль, или ее изымает государство в виде этого акциза. Система- то рыночная, но вопрос, с кого брать. Можно либо с государства, либо с конечного потребителя. В наших условиях всегда страдает потребитель.

— Сколько реально должен стоить бензин в Беларуси?

— Сложно сказать. Это зависит от того, какая сегодня реальная рентабельность у белорусских НПЗ. Она должна иметь определенный минимальный уровень, иначе предпритие начнет медленно загибаться. Думаю, что нынешнее повышение цен – это все-таки желание сохранить определенный уровень рентабельности нефтепереработки.

— В соседних Литве, Польше и Латвии литр бензина стоит больше евро.

— С одной стороны, это объективные обстоятельства, поскольку там исходящая цена на нефть выше и уровень зарплат в той же нефтепереработке и в системе бензозаправочных станций выше. А с другой стороны, это тот же акциз. Государство изымает часть денег, поскольку считает, что бензин — это не предмет первой необходимости и потребитель может заплатить немножко дороже. Именно поэтому в разных странах цены на нефть, на бензин и на дизельное топливо отличаются достаточно серьезно. Например, в Бельгии цены на бензин исторически ниже, чем в Голландии, хотя это две прохожие страны и условия там практически одинаковые. Это вопрос политики.

— Сокращение поставок российской нефти на белорусские НПЗ повлияет в дальнейшем на цены на автомобильное топливо?

— Может повлиять, потому что чем меньше перерабатывает предприятие нефти, тем выше себестоимость этой переработки. Опять-таки этот нужно чем-то перекрывать – либо акцизами, либо повышением цен на бензин. То есть, условно говоря, если раньше завод мог даже позволить себе частично работать в убыток на внутреннем рынке, зарабатывая деньги на внешнем, то теперь по мере сокращения объемов поставок нефти эта возможность сокращается. Государству придется серьезно задуматься, поскольку существенно повысить цены на бензин означает дать лишений повод для недовольства, а не повысить — значит лишить бюджет одного из основных источников поступления средств.