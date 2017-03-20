Владимир Некляев: Народ будет давить на режим, пока не состоятся свободные выборы 1 20.03.2017, 16:12

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Владимир Некляев

Марши рассерженных белорусов переросли в политические протесты.

В чем ключевое отличие Маршей рассерженных белорусов от протестов предпринимателей? Об этом «Радые Свабода» рассказал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев. По его мнению, власти сейчас не в той экономической ситуации, чтобы удовлетворить протестующих, а насильственно разгонять демонстрации не могут себе позволить, так как ожидают поддержки Запада, в том числе кредита МВФ и преференций от сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

«Ситуация, при которой стали протестовать предприниматели, принципиально отличающаяся от той, что сложилась на сегодня. На тот момент у режима были возможности успокаивать недовольство и протесты, так как на то были, прежде всего материальные, средства. Сегодня этих средств нет. Режим не может теми механизмами, которыми успокаивал народ раньше, задобрить его сейчас. Не может выдержать общественный договор, который существовало долгое время, так как оплачивался деньгами России - скидками на нефть, топливо и так далее.

Во-вторых, Марши рассерженных белорусов переросли в политические протесты, чего не было у предпринимателей. Предприниматели боялись, что отношение к политике напрямую вызовет репрессии относительно них: могут забрать их имущество, чем они торгуют, что имеют за это торговля. Сегодня такого нету.

А главное, что сегодня игры Лукашенко, который ради удержания власти надумал идти двумя путями, один из которых исключает другой, дали обществу понять, что режим недееспособный не только экономически, но и политически. Это понимание углубляется, как бы ни пыталась власть уменьшить волну протестов.

Надо признать, ей удается просто бешеная, глумливая пропаганда. Но как бы власть ни старалась, ничего не получится. Но в принципе ситуацию изменить уже нельзя. Общество будет давить на режим, чтобы он пошел на «круглый стол». А если пойдет - будут свободные выборы.».