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Слонимский активист: К властям доверия нет

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  • 20.03.2017, 16:51
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Виктор Марчик
Фото: «Радыё Свабода»

Виктор Марчик вышел на свободу.

Суд над слонимским активистом Виктором Марчиком, которого вчера задержали после «Марша нетунеядцев», перенесен на пятницу, пишет gazetaby.com.

Сегодня в суде он ходатайствовал, чтобы процесс перенесли, так как собирается искать адвоката:

«В отделении ко мне относились милиционеры нормально, хотя с протоколом не согласился. Меня подставили власти, и доверия к ним больше нет. Мы договаривались с заместителем председателя райисполкома Екатериной Рутковской, что митинговать на площади не будем, что не будет никакой символики. Я свое слово сдержал, тихо и спокойно привел людей к исполкому. А то, что им не понравилось, какие люди задавали вопросы, то этого я ничего им не обещал. Короче, доверия больше нашим властям нет»


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