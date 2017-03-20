Андрей Санников: Лучше отменить учения «Запад-2017» 8 20.03.2017, 19:52

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По какому праву Россия в одностороннем порядке приглашала наблюдателей на учения в Беларуси?

Таким вопросом задается лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

- Наблюдаю в СМИ и соцсетях, как «полезные идиоты» или просто идиоты и мерзавцы умиляются очередным невиданным прорывом диктатора на западном направлении.

«Ах, Лукашенко, ах, лапочка, пригласил-таки натовских наблюдателей на учения Запад-2017. Какой плевок в сторону России!» Такая подача и есть те самые фейковые новости, с которыми сегодня пытаются бороться. А проще - рассчитанная на дурачков «утка» для поддержания «светлого образа» диктатора Лукашенко.

На самом деле все обстоит гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, приглашение наблюдателей на учения является международным обязательством страны, проводящей эти учения, а никак не добровольным капризом. Это обязательство зафиксировано в Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011).*

Во-вторых, до громких заявлений Лукашенко такое приглашение в адрес НАТО уже направила Россия, и 13 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический блок приветствует приглашение Россией наблюдателей альянса на учения Запад-2017. Так что Лукашенко высказался только после одобрения Кремля.

А вот здесь начинается самое интересное и возмутительное. По какому праву Россия в одностороннем порядке приглашала наблюдателей на учения, который запланированы на нашей территории?

По какому праву генсек НАТО принимал это приглашение в чужую страну и благодарил за него Россию?

Такое пренебрежение нашей независимостью только усиливает представление Кремля о том, что чуть не пол-Европы входит в его «сферу влияния» и его аппетиты в отношении соседей. В общем, все, что связано с «Западом-2017», внушает все больше опасений и вместо расшаркивания за приглашения Западу лучше было бы потребовать отмены этих учений. Белорусам они точно не нужны, - заявил Андрей Санников.

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*Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011) принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). ВД-2011 развивает и дополняет меры доверия, зафиксированные в Документе Стокгольмской конференции 1986 года, Венских документах 1990, 1992, 1994 и 1999 годов. Является политически обязательным, ратификации не подлежит. Вступил в силу 1 декабря 2011 года.

Целью ВД является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.

В соответствии с ВД государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с необычной военной деятельностью и в отношении опасных инцидентов военного характера.

Государства – участники уведомляют друг друга по Сети связи ОБСЕ об определённых видах военной деятельности, приглашают на них наблюдателей, проводят инспекции указанного района, а также посещения воинских формирований для оценки правильности предоставляемой о них информации.