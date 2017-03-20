«Зубры» возвращаются?

Тысячи наклеек с логотипом легендарного движения «Зубр» появились в Минске и пригородах.

Яркие стикеры, на которых также присутствует лозунг «Баста», приглашают на акцию, которая пройдет в столице 25 марта, сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса.

Наклейки появились на остановках, тумбах для объявлений, столбах и в людных местах города.

Движение сопротивления «Зубр» было основано 15 лет назад, накануне выборов президента 2001 года. В течение нескольких месяцев оно стало крупнейшей и самой известной организацией в Беларуси. «Зубры» провели сотни акций и перфомансов в поддержку независимости и демократического пути развития страны. Движение стало главным организатором Площадей 2001 и 2006 годов.