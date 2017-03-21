Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип

21.03.2017, 7:38

Лукашенко уйдет. Другого варианта нет.

Лучше бы сделать это сейчас, пока еще не натворил непоправимых бед. Потом может быть слишком поздно. Уходить надо вовремя. А лучше – опережая время. Не дожидаясь, пока грянет гром. А он промедлил. Засиделся. Был уверен, что все так иначе уляжется, утрясется, обойдется. Промахнулся – не обошлось.

Страна восстала. Минск, Витебск, Гомель, Могилев, Молодечно, Бобруйск, Брест, Рогачев, Орша… Когда такое было? И это все – еще только начало. О маршах гнева пишут и говорят не только у нас, но и за пределами страны, как об акциях протеста против злополучного декрета номер три. А если так, то это не страшно. Всего-то и дел – отменить и забыть. И тогда – снова тишина и покой унылого застоя.

Если бы все было так просто! Похоже, что наконец пришла весна, которую так долго ждали. С талым снегом уходит тяжелый долгий морок. Ощутимы повсюду признаки близкой грозы. Гром гремит по всему горизонту. Природа и страна жаждут обновления. Бредовый двадцатитрехлетний сон, которым многим уже казался вечным, кончился внезапно. Беларусь проснулась.

Но как всегда перед грозой, налетел вдруг вихрь. Вздыбил вертикаль. Закудахтали в панике придворные куры. Всполошился верхний эшелон. Откуда вдруг люди на площадях? Кто позволил им открывать рот, возмущаться? И во Дворце независимости власти от народа в экстренном порядке было собрано соответствующее моменту совещание. Вертикальный мозговой штурм. Это когда один солирует, а прочие изображают полную готовность. На повестке дня один вопрос: как быть? Точнее, отменять злополучный декрет о тунеядцах или упорно стоять на своем. Сколько всяких прочих, не менее одиозных декретов, предписаний и указов проглотили – и хоть бы что! А на этом будто свет клином сошелся. Однако было все же любопытно, открестятся от нелепой выдумки или снова продемонстрируют непоколебимость.

Энергетика судьбоносного события была настолько мощной, что вблизи ЦАЛ ДИР БИЕ были зафиксированы случайными прохожими необъяснимые явления. Очевидцы утверждают, будто в зоне особого контроля вдруг появился маленький Сталин. Он беззаботно резвился на подсохшей лужайке, попыхивая трубкой. Что это он, было видно даже с ближайшей остановки. Те же до боли знакомые усы, лампасы и даже погоны с большой звездой – как у здешнего главнокомандующего. Только вождь был почему-то очень маленький – вылитый гномик.

А в зале мозгового штурма в этот миг правитель окинул строгим взглядом покорно склоненные головы соратников и, вообразив, что это и есть тот самый народ, жесточайше произнес: «Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно: заставить работать тех, кто может и кто должен».

Вот оно, ключевое слово всей этой катавасии с декретом, – заставить! Как можно такое отменять? Все как при большевиках: «Не можешь, научим. Не хочешь – заставим!» И зачем так долго дурью маялись? Изворачивались, мошенничали. Выдумывали какие-то пятьсот долларов, которые будто бы светят каждому труженику в далекой перспективе. Зачем нужна была вся эта суета, если испытанный сталинский топор всегда лежал у них под лавкой. Достали и взмахнули – заставим! А ничего, работает.

Кобольд на солнечной лужайке хмыкнул удовлетворенно и исчез, оставив легкое колечко дыма. Нет оснований для тревог: эта бойкая когорта не подведет. Вождь умер, но дело его живет. Меняются разве только декорации. Суть остается. Заставим – и никаких гвоздей!

Беларусь будет первой в мире страной, которая в рекордный срок покончит с безработицей. Так решил правитель. До 1 мая – подумать только! – сложнейшая социальная проблема будет решена. Идея гениальная, а главное - никаких затрат. Просто все, кому не повезло, возьмут в руки шанцевый инструмент и выйдут на трудовую вахту – строить и ремонтировать заборы. А потом их же красить в веселый и жизнерадостный колер. Вот тебе и долгожданные рабочие места. Борьба с безработицей всегда начинается с неожиданной идеи. Когда-то в Европе некий отставной ефрейтор, чтобы занять бездельников, придумал автобаны. Большевики пошли своим путем – лесоповал, Беломор-канал. А тут – заборы. Дешево и сердито. А главное – красиво!

Вот только портит картину общего благополучия эта никому не нужная весна. Странная. Непредсказуемая. Откуда вдруг взялась грозовая туча на нашем вечно безмятежном горизонте? И этот гром со всех сторон. И даже будто бы из-под земли. Что за тектонические сдвиги в тихой Беларуси? Ладно бы Минск, тут всегда хватало недовольных властью. Так нет же – всколыхнулась вся страна.

На улицы и площади белорусских городов выплеснулась вдруг такая стихия, такое море людских обид, беспросветной нищеты, неодолимой безнадеги, что у тех, кто напрямую причастен к сотворению этого всенародного бедствия, должны были пробудиться хотя бы остатки совести и стыда за все содеянное. Но нет даже слабых признаков сомнения в благотворной исключительности их руководящих усилий. Вертикаль всегда права.

И как им удалось в стране с налаженной экономикой, с таким образованным, предприимчивым, трудолюбивым народом устроить грандиозный кризис? А вот же удалось! Шкурой почувствовали, что денег на всех не хватит. И сварганили государство для узкого круга. Построенное на вранье, цинизме и тупой ненависти к тем, кто в их компании не числится. И сейчас потрясены до глубины души: как это вдруг все пришло в движение? На площадь без команды – кто разрешил? Кто не проверил прочность стен и не докрутил гайки?

Масштаб и суть происходящего в эти дни власть все еще не поняла и не оценила. Вертикальщикам все еще кажется, что стоит только слегка припугнуть, что-то пообещать по мелочам, и все утихнет, успокоится. Тяжелая грозовая туча рассеется и превратится в легкое облачко. Надо только выявить зачинщиков, которые взбудоражили преданный вождю электорат. Необходимо проявить обычную изворотливость и ловкость. И будет все, как прежде. Правитель даже высказал подручным свое крайнее недовольство: надо выйти к народу и все растолковать.

И они вышли. Двое или трое вертикальщиков. В Гродно, когда колонна протестующих подступила к горисполкому. Столько же примерно оказалось и на площади в Рогачеве. Какая-то дама, высказавшая догадку, что все это проплаченные. И еще какой-то идеолог свинокомплекса пытался выступить в роли обвинителя. Разговор с этими чиновниками напоминал фантастический контакт землян с инопланетянами. Однако все рекорды побил палаточник в Могилеве. Он вышел с матюгальником, готовый к пламенным речам. Но кто-то из протестующих попытался задать ему вопрос. И он рявкнул в ярости: «Заткнись!»

Бесподобный диалог власти и народа. Два ключевых слова определяют суть момента: «заставим» и «заткнись!» Они так и не смогли понять, что дело не в их разнузданном декрете. Это всего лишь капля в море режимных безобразий. Кончилось терпение. Всем опостылевшие люди попытались создать несменяемую власть. Их наглость и бесцеремонность оскорбили народ. И его уже ничто не остановит.

…25 – День Воли. Не забыть, не проспать, не прозевать. Бывают дни, когда нельзя остаться в стороне. Жить в центре Европы и быть в плену у кучки прохиндеев – стыдно. Путь к свободе начинается с Площади. Весной возникла реальная возможность этот путь пройти.

Владимир Халип, специально для Charter97.org