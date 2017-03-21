«Так дела не делаются: менять власть надо!» 3 21.03.2017, 12:47

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Фото: «Радыё Свабода»

Самые интересные высказывания рассерженных белорусов на акциях протеста.

Прошедшие по всей стране Марши рассерженных белорусов показали, что на политическую сцену вышел сам белорусский народ.

«Радыё Свабода» собрало Самые образные, остроумные, иногда парадоксальные высказывания участников акций протеста в Слониме, Гродно, Бобруйске, Пинске, Рогачеве.

«Когда Лукашенко принимал присягу, он ложил руку на Конституцию или на декрет?» - спросила 19 марта слонимчанка у председателя райисполкома.

«Декреты должны приносить счастье!» Пауза. Присутствующие в легком шоке. «А нам приходят письма счастья». Эмоциональная реплика женщины в Бобруйске 12 марта.

«Александр Григорьевич, вы травите нас пальмовым маслом!» - крик души пенсионерки в Гродно 15 марта.

«До революции в Бобруйске было больше работы», - сокрушенно заметил пожилого возраста мужчина в Бобруйске 12 марта.

«После войны так не жилось, как я сейчас живу», - почти плакала старушка в Бобруйске 12 марта. Подобные реплики с отсылкой к послевоенному времени звучали и в других городах от пожилых людей.

«В Украине лучше жить, хотя там война, а у нас похуже без войны», - Бобруйск, 12 марта.

«Раньше на центральную площадь насильно загоняли на советские праздники, а тут впервые люди сами собрались!», - воскликнула женщина в Рогачеве 12 марта.

«По-пацански скажу, так дела не делаются. Менять власть надо», - Пинск, 11 марта.

«За что наши деды воевали ?!» - спрашивала мать с младенцем в коляске в Пинске 11 марта.