Роберт Тышкевич: Беларусь пробуждается и изменяется 1 21.03.2017, 14:40

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Роберт Тышкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Политик призвал Сейм и Сенат Польши отреагировать на ситуацию в Беларуси.

«Это драматическое отступление от политики нормализации», - так о репрессиях в отношении протестующих против декрета о «тунеядцах» в Беларуси сказал председатель комиссии Сейма по делам Беларуси Роберт Тышкевич.

Политик направил спикерам Сейма и Сената Польши письма с ожиданиями действий в деле освобождения всех репрессированных, сообщает «Радыё Рацыя».

«Это наиболее серьезное возвращение репрессий со времени президентских выборов 2010 года, - считает политик: - Мы надеялись, что после освобождения последних политзаключенных и отмены санкций в отношении Беларуси она сохранит курс на возвращение к демократическим стандартам и диалог с Европой, с Польшей. К сожалению, получается, что это была лишь временная политическая фаза. Одновременно мы имеем дело с невиданной сих пор волной социальных протестов в Беларуси. Можно сказать, что Беларусь пробуждается и изменяется».

По инициативе Роберта Тышкевича в ближайший четверг запланировано выступление белорусских оппозиционных политиков в польском Сейме.

Некоторым из них были направлены приглашения, но недавно они попали в тюрьму.

«Будем добиваться освобождения Анатолия Лебедько, Юрия Губаревича, Виталия Рымашевского, и других оппозиционеров. Важно чтобы общественное мнение в Польше знала о событиях в Беларуси, - считает депутат Сейма: - Да, чтобы все участники политической сцены в Польше могли из первых уст услышать мнение о том, в каком положении находится гражданского общество в Беларуси. А также, чтобы услышать, чего от нас ждут в данной ситуации. Освобождения всех арестованных в Беларуси мы также будем требовать от правительства».

«Мы ждем от нынешнего правительства также и того, чтобы он использовал связи, которые строил с Минском, для выступления в защиту политзаключенных», - сказал Роберт Тышкевич.

По его словам, комиссия Сейма по делам Беларуси будет также добиваться усиления свободных СМИ, вещающих на территории Беларуси, поддержки белорусских гражданских и независимых сообществ, и возвращения Программы Калиновского для студентов.