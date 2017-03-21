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Лукашенко: Декрет №3 я не отменял и даже не приостанавливал

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  • 21.03.2017, 16:06

Диктатор заявил, что никогда не откажется от налога на безработных.

«Как бы ни было непопулярно: декрет № 3 я не отменял и даже не приостанавливал. Это неправильно говорят. Декрет № 3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаотправляли эти «письма счастья» кому надо и кому не надо), — приостановить выплату на этот год. Но за это время мы выверим все списки», — заявил Лукашенко в Могилеве.

Он подчеркнул, что считает ненормальной ситуацию, когда миллионы людей работают, а 300-350 тыс. шатаются непонятно где, передает «БелТА».

«350 тыс., которые должны работать и не работают. И не несут никакой нагрузки, — отметил белорусский правитель. — Вы должны знать, что я от этого не отступлю».

«Этот декрет — лакмусовая бумажка в социальной сфере. Он высветил очень многие негативные вопросы. Мы от него отказываться не будем», — резюмировал диктатор.


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