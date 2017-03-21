Мясникович: Тех, кто не хочет работать, надо привлекать на общественные работы 113 21.03.2017, 19:48

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Михаил Мясникович

Председатель «совета республики» предложил отправлять безработных на очистку лесов от бурелома.

По мнению Михаила Мясниковича, не занятых в общественном производстве белорусов условно можно разделить на три категории, передает БелТА.

— Первая — это те, кто хотел бы работать, но им надо помочь с трудоустройством. Кто-то хотел бы создать собственное дело. И где-то приблизительно треть тех, кто не работает и не хочет работать. Их надо привлекать в том числе для выполнения общественных работ. Мы с руководством Лунинецкого района договорились, что в основном это будут два направления. Первое — это то, что касается уходных работ по мелиоративным системам. Здесь очень большой объем мелиорированных земель. Нужно проводить уборочные работы, расчистку каналов, — сказал спикер.

Рабочие нужны и для переработки лесных ресурсов, добавил Михаил Мясникович.

— У нас, особенно в этих трех районах (Ганцевичский, Пинский, Лунинецкий), очень много и ветровальной древесины, и бурелома, леса захламлены. Минлесхоз здесь достаточно активно работает. Но вместе с тем можно задействовать людей для того, чтобы обеспечивать не только санитарную очистку лесных массивов, но и переработку мелкотоварной древесины и получать кондиционный товар, который будет реализовываться в том числе и населению. Это и штакетник, и колья, и столбики, и дрова. Таким образом, может быть, в основном производстве рабочие места объективно сокращаются, но есть масса других направлений деятельности, где могут быть задействованы трудовые ресурсы, которые имеются в каждом регионе, — отметил Мясникович.