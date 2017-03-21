Лукашенко возвращает Беларусь в эпоху феодализма 29 21.03.2017, 22:14

Фото: TUT.BY

В Клецком районе запретили увольнять и принимать на работу без согласия райисполкома.

Клецкие предприятия с 20 марта не могут принимать и увольнять работников без письменного согласия местных властей, сообщает tut.by.

«Персональная ответственность за невыполнение данного поручения возлагается на руководителя организации и специалистов кадровых служб (вплоть до увольнения)», — говорится в письме, которое Клецкий райисполком разослал предприятиям.

— Это касается всех организаций коммунальной формы собственности, расположенных на территории района. Это связано с поручением президента по трудоустройству всех безработных до 1 мая, — поясняет начальник управления по труду, занятости и соцзащите Клецкого райисполкома Алла Мелюк. — Согласование приема и увольнения работников проводится временной комиссией по трудоустройству граждан, не занятых в экономике района.

Временную комиссию создали в минувшую пятницу, в нее входит около 10 человек, «которые могут повлиять на трудоустройство». По словам Аллы Мелюк, комиссия оперативно рассмотрит заявление на увольнение или прием работника.

Фото: facebook.com

— Если человек написал заявление, то проблем нету, его очень быстро рассмотрят. Но мы должны видеть, по каким основаниям увольняются, во-первых, а во-вторых, где образовывается вакансия. Таким образом, мы видим, кто увольняется, где образовывается рабочее место, — говорит специалист.

Кроме того, до 22 марта организациям Клецкого района нужно представить в райисполком информацию о вакансиях. Дальше подавать эти данные нужно будет ежемесячно до 3 числа.

По словам Аллы Мелюк, в Клецком районе намерены выполнить поручение диктатора и трудоустроить всех безработных к 1 мая.

— Поручение такое, чтобы трудоустроить всех, в том числе и тех, кто не обращается в службы занятости. Мы собираемся проработать с каждым человеком, который не работает. Будем выезжать в сельскую местность, приглашать руководителей предприятий, граждан, которые не работают, и определять в каждом индивидуальном случае, куда и кого трудоустроить, — отмечает Алла Мелюк. — Будем создавать новые рабочие места, трудоустраивать на те места, которые сейчас имеются, а также направлять на оплачиваемые общественные работы.

В Клецком райисполкоме составили списки тех, кто потенциально нуждается в трудоустройстве, в него попали около 800 человек. Но список уточняется.

На 1 марта уровень зарегистрированной безработицы в районе составил 0,8% от экономически активного населения. В центре занятости были зарегистрированы 105 человек. «Но, конечно, дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы существует. Большинство вакансий для квалифицированных специалистов, много врачей, ветврачей необходимо. Тогда как часть безработных совершенно не имеют какой-либо квалификации», — резюмирует специалист.

Напомним, сегодня Лукашенко во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан» запретил проводить сокращения на предприятиях и в организациях и увольнять работников без согласования с местными органами власти.

«Ни в коем случае нельзя сокращать и увольнять людей без согласования с местными органами власти», — заявил диктатор.

Он пояснил, что это решение продиктовано не намерением застопорить процесс увольнений и приема на работу. Правитель констатировал, что есть и недобросовестные работники, которые не держатся за работу. «Естественно, руководитель таких людей держать не будет. И не надо. А ведь сегодня, когда я требую среднюю зарплату в 1 тысячу рублей, уже некоторые подумывают: да, дадим тысячу, но сократим энное количество людей, в том числе нормальных работников, — отметил диктатор. — Вот этого без согласования с местными органами власти делать нельзя».