Андрей Санников: Нам нужны свободные выборы 2 22.03.2017, 7:32

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Только демократическая Беларусь может быть по-настоящему независимым государством.

«Белорусы рассержены, они не видят возможности улучшения ситуации при действующем режиме», - дал свою оценку ситуации в Беларуси в интервью Polskie Radio (перевод - Charter97.org) лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Андрей Санников.

В Беларуси c 17 февраля проходят протесты против декрета №3, согласно которому люди, не проработавшие 183 дня в году, обязаны заплатить налог. Людей вывела на улицы ужасная экономическая ситуация, они требуют создания рабочих мест и справедливых выборов.

Андрей Санников, бывший заместитель министра иностранных дел, бывший политзаключенный, лидер гражданская кампании «Европейская Беларусь», рассказал, что Белорусский Национальный Конгресс, представляющий белорусскую демократическую оппозицию, выступает за мирный сценарий решения сложившейся ситуации.

- Как бы вы охарактеризовали волну протестов в Беларуси? Является ли это пробуждением общества?

- Я бы сказал, что ситуация на самом деле революционная. Если использовать классическое определение: это когда низы уже не хотят действующего порядка, а верхи уже не могут управлять страной по-старому и жить как раньше. Вы можете заметить, что люди возмущены тем, что они лишены последних льгот, цены растут, зарплаты сокращаются. Нет работы, нет средств, чтобы прокормить семью. В регионах, за пределами Минска, ситуация просто катастрофическая. Люди не видят выхода из сложившейся ситуации. Не видят возможности того, что ситуация может улучшиться, пока у власти этот режим. Наоборот, чиновники ищут, как еще больше надавить на людей, вводят новые налоги, отбирают у людей деньги.

- Каковы возможные сценарии развития ситуации?

- Сценарии могут быть различными. Для меня сценарий, который наиболее приемлем, — проведение настоящих выборов, в которых сможет участвовать оппозиция. Выборы должны пройти под международным контролем. К сожалению, возможен также и сценарий вмешательства в ситуацию России. Боюсь, что это может быть связано с военными учениями «Запад-2017», которые готовит Россия. Тогда это будет серьезной угрозой для безопасности Европы, Польши, а не только независимости Беларуси.

Поэтому Европа должна принять соответствующие меры, чтобы предотвратить подобный сценарий, наконец понять разницу между независимой Беларусью и незаконным режимом Лукашенко. Только демократическая страна может отстоять свою независимость.

Сценарий социального взрыва также возможен. Это может произойти, если власти Беларуси и Европы в ближайшее время не примут соответствующих мер для решения сложившейся ситуации мирным путем.

Я поддерживаю сценарий проведения свободных выборов. Как член Рады Белорусского Национального Конгресса могу сказать, что мы предлагаем всем понятный мирный выход из ситуации. Решением конфликта является организация свободных выборов.

- Каковы шансы того, что этот сценарий воплотится и станет реальностью?

- Сейчас вероятность этого только растет. В конце концов Лукашенко пошел на уступки, когда он принял решение приостановить указ. Наверняка, это произойдет не сразу. Тем не менее шансы велики, если давление на режим будет продолжаться - это начнет давать результаты.

Не могу с уверенностью сказать, как будет себя вести Лукашенко. Может, он не откажется от власти добровольно. Будет из последних сил пытаться остаться у руля. Однако это только ухудшит его положение и экономическое состояние страны.

Решение, о котором мы говорим, может стать для него приемлемым выходом из ситуации. А вот как он поступит — я не знаю.

- Во время дискуссии в Варшавском университете, посвященной Беларуси, вы говорили о польско-белорусских отношениях, о том, что у Запада есть возможность помочь Беларуси стать демократическим государством.

- Да, конечно.

- Не могли бы вы уточнить, при каких условиях это может иметь место?

- Поддержать сценарий диалога внутри Беларуси. Во-первых, Запад не должен поддерживать Лукашенко. И все возможные кредиты нужно связывать только с конкретными изменениями в стране и прекращением всех репрессий. Западу придется реагировать на репрессии. Людей снова избивают, вылавливают на улицах, вновь много осужденных.

Европейцы должны резко реагировать на то, что происходит, чтобы не оказаться в очередной раз в ситуации, когда Европа снова не будет знать, что ей делать. Это приведет только к ухудшению ситуации.

Подчеркну, что ситуация гораздо более опасна чем в 2010 году, потому что моментом может воспользоваться Россия для новой агрессии против Европы. В то же время следует подчеркнуть, что шансы на перемены в текущей ситуации возросли. И люди в них заинтересованы.

- Вы являетесь членом Белорусского Национального Конгресса. Чувствует ли эта организация то, что она является главным действующим лицом в происходящих событиях? Запад считает Белорусский Национальный Конгресс серьезным политическим субъектом, видит его миссию и позицию?

- Общество и народ признают нас таким субъектом. Запад до сих пор пытается сотрудничать с Лукашенко, а также с теми группами, которые контролируются режимом. Я не помню, например, чтобы Николая Статкевича приглашали в Польшу на встречи высокого уровня (Статкевич - бывший политический заключенный, кандидат в президенты от оппозиции — прим.ред.).

- Какую деятельность проводит Белорусский Национальный Конгресс?

- Например, Марш рассерженных белорусов был организован как раз Белорусским Национальным Конгрессом. 17 февраля также были выдвинуты требования к режиму - отменить декрет, согласиться на проведение переговоров с оппозицией и честных выборов.

Я считаю, что это совершенно ясная и понятная для всех стратегия.

- Лукашенко сделал шаг назад, если речь идет о декрете. Но протесты продолжаются.

- И будут продолжаться. Если посмотреть на ситуацию, декрет - это лишь повод. С какими лозунгами люди вышли на улицы? «Уходи!», «Баста!», «Сменить режим!», «Достало!».

Теперь людей не остановить, потому что они понимают, что если они успокоятся, даже если отменить указ - ничего не изменится. Будут еще десятки подобных указов. И вот тогда будет еще хуже.

С Андреем Санниковым разговаривала Агнешка Каминская, PolskieRadio.pl

Андрей Санников (Беларусь) является основателем гражданской кампании «Европейская Беларусь». Работал в Министерстве иностранных дел Беларуси до 1996 года, когда он ушел с должности заместителя министра иностранных дел Беларуси. Как дипломат в ранге посла отвечал за разоружение и международную безопасность. Возглавлял белорусскую делегацию на переговорах в Вене, Женеве, Нью-Йорке, Москве и Киеве. После своего ухода, Андрей Санников начал активную оппозиционную деятельность. В 2010 году он был одним из кандидатов в президенты. Был избит в день выборов, попал в тюрьму КГБ, был приговорен к пяти годам лишения свободы. Узник совести. После освобождения в 2012 году он был вынужден покинуть Беларусь для того, чтобы иметь возможность продолжать свою деятельность от имени свободной Беларуси. Теперь вместе со своими коллегами работает за рубежом. Регулярно публикует статьи, посвященные Беларуси, событиям в Центральной и Восточной Европе, международной безопасности.