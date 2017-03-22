Группа «Дай Дарогу!» отпразднует День Воли выступлением в Варшаве 22.03.2017, 15:19

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Также в варшавском клубе Makulatura выступят еще трио из Бреста WeArtists, а также поляки Skadyktator и Firenze.

25 марта в Варшаве выступят брестские панки «Дай Дарогу!». Концерт музыканты решили приурочить ко Дню Воли. Специально под мероприятие брестские панки решили вспомнить старую песню, которая была написана в соавторстве с другим вокалистом группы Василием Рыжим. После его ухода из «Дай Дарогу!» трек больше не исполняли, но теперь под повод его было решено вспомнить, передает «Еврорадио».

«Планируем впервые исполнить песню «Hlopaki z Terespolu», выходившую в начале двухтысячных на альбоме «На Морозе», ― говорит директор группы Евген Крук. ― Специально под концерт восстанавливали текст песни, потому что он был утерян, долго искали рукопись Юры Стыльского, нашли, что-то снимали с аудиоверсии, но там точно не разберешь, да и польский язык в там был неправильный. Поэтому восстановленный вариант мы отправили в Польшу на редактуру... Короче, решили кроме Дня Воли еще и этот трек воскресить».

Кроме «Дай дарогу!», в варшавском клубе Makulatura выступят еще трио из Бреста WeArtists, а также поляки Skadyktator и Firenze. На следующий день, 26 марта «Дай дарогу!» переместятся в Прагу, где сыграют ту же программу в клубе CraftHouse.