Три причины выйти на День Воли в Минске 3 22.03.2017, 15:35

Ольга Николайчик

Почему акция 25 марта станет ключевой.

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказала общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

- В Минске появились тысячи наклеек с логотипом легендарного движения «Зубр», множество плакатов. Ощущаете ли вы изменения в обществе?

- Я ощущаю, что людям все надоело и никакие попытки запугать народ не пройдут, властям это не поможет. Когда люди рассержены – никто не может контролировать эту силу, только лишь Бог. Лукашенко – абы кто, он всем надоел. Как я написала вчера на своей странице в «Фейсбуке»: «и не президент, и не человек, и не белорус». Это какое-то существо, которое узурпировало власть. Хотим ли мы, чтобы Лукашенко превратил Беларусь в Донбасс? Лукашенко окончательно сошел с ума и не способен к анализу. Видно, что он идет путем Януковича.

- Назовите три причины, почему нужно выйти на Площадь в День Воли?

- Первая причина: Я есть, я живая, я свободная! Поэтому я, вольный человек, выхожу в День Воли. Бог дал нам этот праздник в 1918 году, чтобы мы почувствовали себя вольными, гражданами своей страны. Наши предки подарили нам Магдебурское право, статут ВКЛ. Первая причина – это сам факт Дня Воли.

Вторая причина: Я хочу, чтобы меня увидели мои друзья, соратники, те, кто знает меня через СМИ и вышли на улицы. Я буду там не одна.

Третья причина: Я хочу, чтобы меня увидели «шунявки», чтобы они почувствовали силу народа. У них только два выхода: либо уйти в отставку и идти работать на пользу общества шахтерами, строителями и сварщиками, либо убегать в Россию и сидеть там тихо, как мыши под веником. Я хочу выйти, чтобы они оставили Беларусь в покое.

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центр столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.