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В Минске задержаны лидеры «Молодого Фронта»

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  • 22.03.2017, 18:02
  • 11,936
Дмитрий Дашкевич
Фото: «Радыё Свабода»

Людьми в штатском сегодня были задержаны Дмитрий Дашкевич, Сергей Пальчевский и Артем Левченко.

Об этом сообщила в Фейсбуке жена лидера «Молодого Фронта» Анастасия Дашкевич:

«Задержали Дмитрия Дашкевича и Артема Левченко. Они ставили кухню у многоуважаемый Владимира и Валентина Орловых. Заказали еду для себя с доставкой, но вместо пиццы ворвалась милиция в штатском. Сергей Пальчевский в это время ездил на нашей машине за необходимыми инструментами, подъезжая к квартире его хотели задержать. Видимо, он решил не выходить из машины. У машины разбиты боковые стекла, машина раскрыта, Сергея нет. Горите вы все в аду, товарищи».


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