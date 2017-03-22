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США готовят санкции против режима Лукашенко

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  • 22.03.2017, 21:21

Госдепартамент США намерен возобновить санкции против девяти белорусских предприятий.

Об этом сообщил общественный активист, сотрудник американского «Радио Свобода» Франтишек Вячорка.

«Насколько мне известно, Госдепартамент США рассматривает восстановление

санкций против девяти белорусских предприятий. Решение готовится в апреле.

В санкционный список входят «Белорусский нефтяной торговый дом», концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно», - написал общественный активист, ныне проживающий в США на своей странице в «Фейсбуке».


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