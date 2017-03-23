«Солидарность белорусов спасет страну от лысого узурпатора» 8 23.03.2017, 8:12

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Фото: dw.de

25 марта на День Воли в Минске должна выйти вся страна.

Об этом в «Фейсбуке» написал активист Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Кунцевич.

«Только массовость людей, только количество, только вся страна. Кто думает о силовом перевороте, посмотрите на фото, посмотрите, кто в большинстве случаев выходит на площадь. Пенсионеры и женщины, которым надоело содержать своих детей и внуков. Вы реально думаете будет силовой переворот? Нет! только солидарность белорусского народа спасет страну от лысого узурпатора. Выйти должны все и не только пенсионеры и женщины, и когда читаешь парня средних лет и он пишет, что не понимает, почему надо идти на площадь, так и хочется сказать сиди и жри мамину пенсию, сиди дальше и колоколь дальше, по клавиатуре».