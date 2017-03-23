Ход истории - не остановить! 3 Максим Винярский

23.03.2017, 11:03

Максим Винярский

Фото: «Наша Ніва»

Патриоты и граждане не остановятся, а на место каждого задержанного придут несколько других.

Новости в сегодняшнем «Фейсбуке» напоминают фронтовые сводки. Там допрос, здесь обыск, там арест. Серые крысы из властных структур, спрятав свои морды под маски, суетятся, почти не обращая внимания на то, как выглядят их действия и к чему ведут. Похоже, их норы начинает заливать водой. Возможно, они просто чувствуют волну народного возмущения, что катится по стране, и бесятся от ужаса что теперь их сметет гнев народа. В таком случае они выбрали не тот путь, потому что тех, кого они сейчас хватают, арестом не испугать, а остальных - не остановить.

Патриоты и граждане не остановятся, а на место каждого задержанного придут несколько других. Сами того не понимая, они не сбивают волну протеста, а только поднимают и радикализуют его. Вместо людей, занимавшихся просвещением, политикой и историей, сторонников ненасильственного сопротивления, могут прийти те, кого не устроишь переговорами.

Сумасшедший «крысиный король» из-под Шклова вновь рискует наступить на те же грабли, что и раньше. Ужас никогда не вел ни к чему хорошему. Мы же, те, кто остался свободными, несем двойную ответственность за то, чтобы День Воли прошел мирно и достойно, в соответствии с планом Белорусского Национального Конгресса.

Поэтому согласно плану собираемся 25 марта в 14:00 возле «Академии Наук». Маршрут шествия - от Академии наук до площади Независимости по проспекту Независимости. А 26 марта выходите на главные площади ваших городов в 12 часов.

Помните, от нас зависит не только наша будущее, но и судьба нашей страны. А что касается охваченного ужасом диктатора, то ход истории ему не остановить!

Максим Винярский, «Фейсбук»