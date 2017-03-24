Минчанка: Хочу жить, как в Европе, и обязательно выйду на День Воли! 5 24.03.2017, 9:56

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У жителей столицы бодрое настроение перед акцией 25 марта.

Накануне 25 марта «Белсат» расспросил прохожих на улицах Минска, выйдут ли они на акцию в субботу в 14.00.

«Не думаю, что в отношении меня могут применить насилие», - говорит девушка.

«Мы же не хотим, как в Северной Корее, мы же хотим в Европу идти, там, где люди хорошо живут. Я видела, никакого обмана там нет, как нам здесь это показывают, я была пару раз в Европе. Я очень уважала Лукашенко, но сейчас я удивляюсь, это такие хапуны, волосы дыбом! Я очень хочу участвовать в Дне Воли и я пойду.», - говорит женщина.

«Если моей стране от этого будет хорошо, то поучаствую. За Родину!», - улыбается девушка.

«Люди имеет право выходить на улицу 25 марта», - убежден молодой человек.

Напомним, акция в Минске на День Воли начнется завтра в 14.00 на площадке возле Академии Наук.