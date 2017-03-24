Россия запретила ввоз пяти марок сыра из Беларуси

Россия запретила ввоз пяти марок сыра из Беларуси5
- 24.03.2017, 11:03
РФ запретила ввоз сыра после проведения государственного лабораторного мониторинга.
Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.
«По результатам государственного лабораторного мониторинга, осуществленного в пунктах предварительного уведомления «Красная Горка» и «Красный Камень», были выявлены партии сыров, поступающие из Республики Беларусь, не соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза. Однако производители пищевой продукции не приняли необходимых мер по исправлению ситуации», — заявили в ведомстве.
В результате Федеральной службой по аккредитации приостановлено действие деклараций о соответствии на молочную продукцию.
Решение касается следующих видов продукции:
сыр «Раубичский» производства филиала ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»,
сыр «Тильзитер» этого же производителя,
сыр «Белорусское золото» производства «Ошмянского сыродельного завода» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»,
сыр «Альпийский» этого же производителя,
сыр «Гройцер» производства Браславского филиала ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат».