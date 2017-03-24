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Россия запретила ввоз пяти марок сыра из Беларуси

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  • 24.03.2017, 11:03

РФ запретила ввоз сыра после проведения государственного лабораторного мониторинга.

Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

«По результатам государственного лабораторного мониторинга, осуществленного в пунктах предварительного уведомления «Красная Горка» и «Красный Камень», были выявлены партии сыров, поступающие из Республики Беларусь, не соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза. Однако производители пищевой продукции не приняли необходимых мер по исправлению ситуации», — заявили в ведомстве.

В результате Федеральной службой по аккредитации приостановлено действие деклараций о соответствии на молочную продукцию.

Решение касается следующих видов продукции:

сыр «Раубичский» производства филиала ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»,

сыр «Тильзитер» этого же производителя,

сыр «Белорусское золото» производства «Ошмянского сыродельного завода» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»,

сыр «Альпийский» этого же производителя,

сыр «Гройцер» производства Браславского филиала ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат».


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