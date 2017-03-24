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Николай Статкевич: 25 марта скажем «Баста!» зарвавшимся хапугам

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  • 24.03.2017, 13:24
  • 11,982
Николай Статкевич

Лидер БНК обратился к белорусам накануне Дня Воли.

Политик связался с сайтом Charter97.org и попросил распространить его обращение:

«Мы выходим на Площадь не за миску похлебки. Нас выводит туда наше человеческое достоинство. Мы хотим нормально жить в нормальной стране. Нам нужно защитить будущее своих детей. Белорусский Национальный Конгресс поручил мне руководство Маршем 25 марта в Минске.

Я делаю все возможное, чтобы выполнить свой долг в День Воли. Призываю вас, белорусы, принять активное участие в Марше рассерженных белорусов 25 марта в 14.00 возле Академии Наук в Минске.

Вместе отпразднуем наш День Независимости.

Скажем наше «Баста!» зарвавшимся хапугам.

Власть – народу!

Жыве Беларусь!»


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