Николай Статкевич: 25 марта скажем «Баста!» зарвавшимся хапугам

Николай Статкевич: 25 марта скажем «Баста!» зарвавшимся хапугам34
- 24.03.2017, 13:24
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Лидер БНК обратился к белорусам накануне Дня Воли.
Политик связался с сайтом Charter97.org и попросил распространить его обращение:
«Мы выходим на Площадь не за миску похлебки. Нас выводит туда наше человеческое достоинство. Мы хотим нормально жить в нормальной стране. Нам нужно защитить будущее своих детей. Белорусский Национальный Конгресс поручил мне руководство Маршем 25 марта в Минске.
Я делаю все возможное, чтобы выполнить свой долг в День Воли. Призываю вас, белорусы, принять активное участие в Марше рассерженных белорусов 25 марта в 14.00 возле Академии Наук в Минске.
Вместе отпразднуем наш День Независимости.
Скажем наше «Баста!» зарвавшимся хапугам.
Власть – народу!
Жыве Беларусь!»