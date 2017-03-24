Яссе Туоминен: Хочу добиться с БАТЭ максимально серьезных успехов 1 24.03.2017, 15:59

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Яссе Туоминен

Фото: ФК БАТЭ

Финский новобранец борисовчан поделился впечатлениями о своем новом клубе.

Дружину чемпиона Беларуси пополнил новобранец из Финляндии Яссе Туоминен. Официальный сайт БАТЭ попросил новичка поделится впечатлениями:

- Ты находился с БАТЭ в Турции в течение недели. Какое впечатление успел составить о команде?

Все на высоком организационном уровне, каждый четко знает свое дело. Вдобавок я сразу почувствовал, какая здесь теплая дружеская атмосфера. Несмотря на то, что прибыл на просмотр, ко мне относились как к полноправному члену коллектива. Такого однозначно не ожидал. Ну а в плане непосредственно футбола быстро увидел, в какую мощную команду попал. Немудрено, что БАТЭ столько лет не знает себе равных в Беларуси и неплохо выступает на европейской арене. И я был счастлив, когда мне предложили заключить контракт. Теперь хочу добиться с новым клубом максимально серьезных успехов...

- БАТЭ и Беларуси, перед тем как приехать на просмотр, что-нибудь знал?

Очень мало. Только то, что БАТЭ выступал в групповом раунде Лиги чемпионов — за этим турниром слежу весьма пристально. И на всю жизнь запомнил, как борисовчане одолели "Рому", за которую я болею.

- Честно говоря, удивительный выбор для обитателя небольшого Лахти.

Мой отец долгие годы является поклонником "Ромы", даже не знаю, почему. И мне эта любовь передалась с детства. В 12 лет съездил с отцом в Рим, на поединок "волков" с "Интером". Атмосфера на "Стадио Олимпико" просто потрясла!

- То есть вечером 29 сентября 2015-го ты был несчастлив?

Конечно. Смотрел игру и не мог поверить, что такое происходит на самом деле. "Кто вообще эти парни, которым уступила "Рома"?!" А теперь буду выступать рядом со многими из них, — приводит слова нападающего официальный сайт БАТЭ.