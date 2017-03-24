Яссе Туоминен: Хочу добиться с БАТЭ максимально серьезных успехов

Яссе Туоминен: Хочу добиться с БАТЭ максимально серьезных успехов1
- 24.03.2017, 15:59
- 5,001
Финский новобранец борисовчан поделился впечатлениями о своем новом клубе.
Дружину чемпиона Беларуси пополнил новобранец из Финляндии Яссе Туоминен. Официальный сайт БАТЭ попросил новичка поделится впечатлениями:
- Ты находился с БАТЭ в Турции в течение недели. Какое впечатление успел составить о команде?
Все на высоком организационном уровне, каждый четко знает свое дело. Вдобавок я сразу почувствовал, какая здесь теплая дружеская атмосфера. Несмотря на то, что прибыл на просмотр, ко мне относились как к полноправному члену коллектива. Такого однозначно не ожидал. Ну а в плане непосредственно футбола быстро увидел, в какую мощную команду попал. Немудрено, что БАТЭ столько лет не знает себе равных в Беларуси и неплохо выступает на европейской арене. И я был счастлив, когда мне предложили заключить контракт. Теперь хочу добиться с новым клубом максимально серьезных успехов...
- БАТЭ и Беларуси, перед тем как приехать на просмотр, что-нибудь знал?
Очень мало. Только то, что БАТЭ выступал в групповом раунде Лиги чемпионов — за этим турниром слежу весьма пристально. И на всю жизнь запомнил, как борисовчане одолели "Рому", за которую я болею.
- Честно говоря, удивительный выбор для обитателя небольшого Лахти.
Мой отец долгие годы является поклонником "Ромы", даже не знаю, почему. И мне эта любовь передалась с детства. В 12 лет съездил с отцом в Рим, на поединок "волков" с "Интером". Атмосфера на "Стадио Олимпико" просто потрясла!
- То есть вечером 29 сентября 2015-го ты был несчастлив?
Конечно. Смотрел игру и не мог поверить, что такое происходит на самом деле. "Кто вообще эти парни, которым уступила "Рома"?!" А теперь буду выступать рядом со многими из них, — приводит слова нападающего официальный сайт БАТЭ.