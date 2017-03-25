С Днем Воли, белорусы! 34 25.03.2017, 7:58

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99 лет назад была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики.

Сегодня в Минске пройдет акция, посвященная годовщине провозглашения независимости. Начало мероприятия — в 14-00 у Академии Наук.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич обратился к белорусам накануне Дня Воли:

«Мы выходим на Площадь не за миску похлебки. Нас выводит туда наше человеческое достоинство. Мы хотим нормально жить в нормальной стране. Нам нужно защитить будущее своих детей.

Призываю вас, белорусы, принять активное участие в Марше рассерженных белорусов 25 марта в 14.00 возле Академии Наук в Минске.

Вместе отпразднуем наш День Независимости.

Скажем наше «Баста!» зарвавшимся хапугам.

Власть – народу!

Жыве Беларусь!»

Историческое событие произошло 25 марта 1918 года. Рада Белорусской Народной Республики приняла в Минске Третью Уставную грамоту, в которой провозглашалась полная независимость страны. Впервые в истории у нашего народа появилась возможность создать собственное государство.

У истоков БНР стояли молодые белорусы - Язэп Воронко, Кастусь Езавитов, Иван Середа - представители поколения, воспитанного на идеях национального возрождения, которое началось в Беларуси в первые десятилетия ХХ века. Все они связывали надежду на обретение свободы с Первой мировой войной и Февральской революцией в России.

Возможность ее реализации появилась после срыва переговоров между большевиками и Германией в Бресте в самом начале 1918 года. Тогда советские органы власти, которые всеми силами препятствовали деятельности белорусских патриотов, были вынуждены покинуть Минск и другие крупные города страны и бежать в Смоленск.

В этой ситуации 21 февраля исполнительный комитет Рады Всебелорусского съезда объявил себя временной властью на территории страны. В ближайшее время было решено созвать учредительное собрание, которое должно было стать первой попыткой белорусов на демократической основе решить свою дальнейшую судьбу. До этого функции новой власти были переданы временному правительству - Народному секретариату, руководителем которого стал один из лидеров Белорусской социалистической громады Язэп Воронко.

Спустя несколько недель Беларусь была объявлена народной республикой. Правительство преобразовали в Раду БНР, которую возглавил представитель БСГ Иван Середа.

25 марта Рада провозгласила полную независимость БНР. Символами нового государства стали герб «Пагоня» и бело-красно-белый флаг.

Правительство БНР прилагало немало усилий для организации национальных институтов. Было принято постановление о государственном статусе белорусского языка, открывались белорусские школы и гимназии, культурно-просветительские общества и театры, работали издательства, выходили белорусские газеты, велась работа по открытию в Минске национального университета.

Независимость нашей страны признали ряд европейских государств.

Рада БНР опиралась на белорусские советы, работавшие в Могилеве, Гродно, Волковыске, Слуцке и десятках других городов. Они сразу же приступили к налаживанию работы органов новой власти на местах.

Германия и Советская Россия не признали БНР, как не признавали и права на самоопределение других народов, живших на их территории. Тем не менее, большевики считали ее настоящим государством. В решении своего центрального комитета они писали, что «надо добиться, чтобы полномочия правительства БНР были переданы правительству БССР».

В силу сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны. За короткий срок не получилось успеть сформировать армию и противопоставить наступлению большевиков с востока и поляков с запада. Но советские власти видели, какой популярностью пользовалась идея государственности у белорусов. Поэтому 1 января 1919 года в Смоленске была провозглашена Советская Социалистическая Республика Беларусь практически в тех же границах, которые были очерчены в уставных грамотах БНР. Вскоре части Красной Армии заняли Минск и туда переехало правительство советской Беларуси. Рада БНР была вынуждена эмигрировать.

Провозглашение БНР имело и другие последствия, кроме вынужденного провозглашения большевиками ССРБ. Местные белорусские власти успели создать структуры, которые на протяжении десятилетия вели партизанскую борьбу с коммунистами. Часто она принимала угрожающие для советских властей формы - примером этому был и «Слуцкi збройны чын» и широкая поддержка белорусами похода генерала Булак-Балаховича в Полесье. И самое главное, впервые за десятки лет она стала примером того, что белорусы могли добиться поставленных целей, ведь еще за год до событий 25 марта 1918 года очень мало кто мог представить, что у белорусов, пусть даже на короткое время, появится свое правительство и свое государство.