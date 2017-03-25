Сборная России по футболу впервые в истории проиграла команде из Африки 12 25.03.2017, 11:06

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Фото: ТАСС

Сборная России проиграла команде Кот-д’Ивуара в контрольном матче на стадионе ФК «Краснодар» со счетом 0:2.

Контрольный матч между сборными России и Кот-д’Ивуара в Краснодаре завершился домашним поражением команды Станислава Черчесова. Россияне впервые в истории уступили команде из Африки. Ранее сборная России семь раз встречалась с африканскими соперниками, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью, пишет РБК.

Хозяева активно начали встречу. После скидки Дмитрия Полоза в дальний угол не попал Александр Бухаров. Три подачи с углового в исполнении Александра Самедова завершились опасными ударами головой Ильи Кутепова, Андрея Семенова и Бухарова.

На 30-й минуте гости вышли вперед. После длинной передачи со своей половины поля Джонатан Коджиа на левом фланге продавил Кутепова, который держал соперника руками, и закрутил мяч в дальний угол рикошетом от штанги. Ивуарийский нападающий выступает в Англии за клуб второго дивизиона «Астон Вилла».