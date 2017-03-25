В Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле проходят акции в День Воли (Видео, онлайн) 19 25.03.2017, 11:13

10,367

Фото: svaboda.org

Более 500 человек идут маршем по Бресту.

Сотни людей вышли на акции в Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле в честь Дня Воли.

14.19

Акция в Гомеле закончилась.

14.08

После акции в Гомеле задержали двух журналистов tut.by.

14.05

Акция в Бресте закончилась.

14.02

Люди в Гомеле провожают Ларису Щирякову. Она благодарит их за охрану.

14.00

Говорит школьная учительница Ларисы Щиряковой: «При Лукашенко я пережила настоящий бандитизм и уже ничего не боюсь. А Лукашенко, который это все смотрит, я хочу сказать: я за 20 лет воспитала столько патриотов, в том числе журналистку Ларису Щирякову, что считаю свой долг выполненым. А наша власть – это как раковая опухоль, которая сначала уничтожает страну, а потом уничтожит и саму себя. Но благодаря таким митингам, как сегодняшний, мы не позволим им это сделать»

13.55

Акция в Витебске завершилась.

13:52

Митингующие в Гомеле расходится. Люди предлагают журналистке «Белсата» Ларисе Щиряковой свою охрану, а также изменить одежду, чтобы не быть задержанной.

13.51

Первое задержание после акции в Витебске — ОМОН увел с улицы Суворова активиста БНФ Леонида Автухова. Об этом сообщил правозащитник Леонид Светик.

13.50

Акция в Гомеле закончена. Люди начинают расходиться. На месте остались несколько активистов и участников, которые фотографируются на память с флагами и общаются с журналистами.

13.45

На митинге в Гомеле приняли резолюцию: отменить декрет №3, отменить указ №222 об обязательной сертификации товаров для ИП, отменить контрактную систему и повышение пенсионного возраста, внести изменения в избирательный кодекс и провести свободные выборы.

13.41

На митинге в Бресте Игорь Масловский, председатель областного представительства БСДП ходит среди собравшихся с ящиком для пожертвований — предлагает скинуться на митинги, чтобы власти не говорили, что их проплачивает Запад. Люди постепенно расходятся. Максимум на мероприятии было 500 человек, осталось около 250. Выступить у микрофона могут все желающие. «Хочу жить в стране, которую показывают по ТВ», — говорит одна из митингующих.

13:40

Организаторы митинга в Гродно объявили о конце акции.

13.31

Люди в Витебске подошли к памятнику Короткевичу. Выступают Христофор Желяпов и активист из Городка, председатель Витебской областной организации Партии БНФ Леонид Автухов.

Желяпов говорит, что белорусам нужно говорить на белорусском — с этого и начнется национальное возрождение. Он вспоминает период БНР и более давнюю историю, говоря, что «калі па Маскве яшчэ бегалі куры, у нас ужо былі гарады і палацы».

Акция подходит к концу. Люди расходятся, активистов остаются слушать 30−50 человек.

13:30

Колонна в Витебске беспрепятственно дошла к памятнику Короткевичу. Люди принесли с собой цветы.

13.36

На митинге в Гродно скандируют «Жыве беларусь!» и «Ганьбв властям!».

13.35

На митинге в Гродно коллективно декламируют гимн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі»

13.24

На митинге в Гродно единогласно приняли резолюцию.

13.20

На митинге в Бресте выступают представители городских властей — Геннадий Борисюк, руководитель администрации Ленинского района Бреста, и Николай Красовский, председатель горсовета депутатов. Красовский предложил людям идти со своими проблемами к депутатам горсовета. Митингующие в ответ прокричали: «Ганьба!»

13.11

На митинге в Гомеле работает свободный микрофон. Каждый желающий может высказаться о наболевшем В стороне стоят глава администрации Железнодорожного района города Уткин и председатель Гомельского горсовета депутатов Бородинчик. Протестующих приглашают пройти в зал. Участники марша требуют отменить декрет № 3.

13.10

Возле памятника Ольгерду в Витебске прозвучала короткая речь — о необходимости сохранить независимость Беларуси. Далее люди двинутся по улице Ленина и Суворова к памятной доске Быкову, после чего — к конечной точке шествия — памятнику Короткевичу.

13.09

В Гродно выступает профессор Алесь Островский. «В нашей культуре прославляется труд. Белорусы - трудолюбивый народ. Власть пытается сделать из нас «тунеядцев». 150 лет назад Калиновский сказал: не народ для власти, а власть для народа. И тогда все будет нормально». Митингующие аплодируют. «Скажем власти - Беларусь наша земля, и мы на ней хозяева!». Митингующие подхватывают этот клич.

13.08

Участник митинга в Гомеле: «Я не тунеядец, меня не устраивает, что 23 года у власти находится бездарь. Он и команду себе такую подобрал. Создал, как он сам говорит, кормушку. и они все сейчас хрюкают возле нее. Надо менять власть».

13.04

Независимая журналистка Лариса Щирякова вела стрим с акции в Гомеле. Люди говорят в камеру, что терпение у народа уже закончилось.

13.11

В Гродно митингующий говорит: «Мы люди! Хватит терпеть! Земли, воли, хлеба, соли! Мы живем в 21 веке, и мне еще говорят - у тебя есть, что покушать. Но мы же в 21 веке живем! Мв не должны ходить в лаптях и ездить на телеге. У нас есть больше потребностей, чем только работать, есть и спать. Чарка и шкварка больше не прокатит! Безработным в Финляндии платят по 800 евро. А у нас надо еще и налог платить!»

13.00

На площади Свободы в Бресте начался митинг. Выступают руководители областных структур партий БНФ, БСДП, ОГП. Они зачитали резолюцию, в ней говорится, что собравшиеся осуждают задержания мирно выступающих против декрета № 3 и журналистов, которые освещали акции, выражают несогласие с декретом № 3 и настаивают на его полной отмене, выступают за благоприятные условия по созданию новых рабочих мест путем развития малого и среднего бизнеса.

13.00

Около 500 брестчан идут с бело-красно-белыми флагами по центру Бреста.

13.00

Колонна в Витебске насчитывает около 150 человек. Перед светофорами люди останавливаются и ждут зеленый свет. Колонну сопровождают милицейские машины.

12.59

Выступает один из присутствующих в Гродно. Возмущается декретом №3 и тем, что есть нечего.

«Надо уступить место. Может Лукашенко навел порядок, но его время прошло».

12.55

На митинге в Гродно выступающие говорят: «Власть нас боится. Это уже победа. Жыве Беларусь!»

12:55

В Витебске бывший военный, который ранее пытался баллотироваться в депутаты, рассказывает о фальсификации и давлении во время выборов. «Идеологи просто обслуживают власть», — подчеркивает он.

12.54

Митингующие в Гродно требуют, чтобы Евросоюз «надавал белорусским властям по мордасам» за задержания накануне Дня Воли.

12.53

Митингующие в Гомеле скандируют «Ганьба!» в адрес милиции.

Фото: @Yaraslau_Slonim

12.51

Участники шествия в Гомеле подошли к площади возле университета. Площадь ограждена металлическими заграждениями. Милиция досматривает людей и хочет отнимать бело-красно-белые флаги. Люди флаги не отдают.

12.49

В Гродно люди собирают деньги на покрытие расходов на празднование Дня Воли.

12:40

Жители Витебска начали шествие к памятнику Короткевичу. Люди хотят возложить цветы к памятнику.

12.40

Колонна в 500 человек в Бресте пришла к площади Свободы, здесь стоят колонки и играет музыка. Очевидцы сообщили, что была задержана активистка Полина Шарендо-Панасюк, которая, по их словам, в акции не участвовала, просто находилась рядом.

12:33

«Беларусь начинается с собственного достоинства», – говорит на митинге в Витебске Татьяна Северинец. Люди отвечают возгласом «Жыве Беларусь!»

12:30

На митинг в Витебске пришла Татьяна Северинец.

12:25

На акции в Бресте собралось уже более 200 человек. Люди скандируют «Жыве Беларусь!». очень много бело-красно-белых флагов.

12.15

Возле стелы в честь 850-летия города В Гродно установили бело-красно-белый флаг. На акцию собралось более 100 человек. Участникам акции раздают паспорта БНР.

12:10

В Гомеле колонна в 400 человек идет от площади Восстания. Люди в авангарде колонны скандирут "Нет декрету №3, Лукашенко уходи!". Колонна скандирует «Жыве Беларусь!». К колонне присоединяются новые люди. Машины сигналят в поддержку протестующих.

12:00

На центральной площади в Витебске собрались несколько десятков человек.