В Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле проходят акции в День Воли (Видео, онлайн)19
- 25.03.2017, 11:13
- 10,367
Более 500 человек идут маршем по Бресту.
Сотни людей вышли на акции в Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле в честь Дня Воли.
14.19
Акция в Гомеле закончилась.
14.08
После акции в Гомеле задержали двух журналистов tut.by.
14.05
Акция в Бресте закончилась.
14.02
Люди в Гомеле провожают Ларису Щирякову. Она благодарит их за охрану.
14.00
Говорит школьная учительница Ларисы Щиряковой: «При Лукашенко я пережила настоящий бандитизм и уже ничего не боюсь. А Лукашенко, который это все смотрит, я хочу сказать: я за 20 лет воспитала столько патриотов, в том числе журналистку Ларису Щирякову, что считаю свой долг выполненым. А наша власть – это как раковая опухоль, которая сначала уничтожает страну, а потом уничтожит и саму себя. Но благодаря таким митингам, как сегодняшний, мы не позволим им это сделать»
13.55
Акция в Витебске завершилась.
13:52
Митингующие в Гомеле расходится. Люди предлагают журналистке «Белсата» Ларисе Щиряковой свою охрану, а также изменить одежду, чтобы не быть задержанной.
13.51
Первое задержание после акции в Витебске — ОМОН увел с улицы Суворова активиста БНФ Леонида Автухова. Об этом сообщил правозащитник Леонид Светик.
13.50
Акция в Гомеле закончена. Люди начинают расходиться. На месте остались несколько активистов и участников, которые фотографируются на память с флагами и общаются с журналистами.
13.45
На митинге в Гомеле приняли резолюцию: отменить декрет №3, отменить указ №222 об обязательной сертификации товаров для ИП, отменить контрактную систему и повышение пенсионного возраста, внести изменения в избирательный кодекс и провести свободные выборы.
13.41
На митинге в Бресте Игорь Масловский, председатель областного представительства БСДП ходит среди собравшихся с ящиком для пожертвований — предлагает скинуться на митинги, чтобы власти не говорили, что их проплачивает Запад. Люди постепенно расходятся. Максимум на мероприятии было 500 человек, осталось около 250. Выступить у микрофона могут все желающие. «Хочу жить в стране, которую показывают по ТВ», — говорит одна из митингующих.
13:40
Организаторы митинга в Гродно объявили о конце акции.
13.31
Люди в Витебске подошли к памятнику Короткевичу. Выступают Христофор Желяпов и активист из Городка, председатель Витебской областной организации Партии БНФ Леонид Автухов.
Желяпов говорит, что белорусам нужно говорить на белорусском — с этого и начнется национальное возрождение. Он вспоминает период БНР и более давнюю историю, говоря, что «калі па Маскве яшчэ бегалі куры, у нас ужо былі гарады і палацы».
Акция подходит к концу. Люди расходятся, активистов остаются слушать 30−50 человек.
13:30
Колонна в Витебске беспрепятственно дошла к памятнику Короткевичу. Люди принесли с собой цветы.
13.36
На митинге в Гродно скандируют «Жыве беларусь!» и «Ганьбв властям!».
13.35
На митинге в Гродно коллективно декламируют гимн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі»
13.24
На митинге в Гродно единогласно приняли резолюцию.
13.20
На митинге в Бресте выступают представители городских властей — Геннадий Борисюк, руководитель администрации Ленинского района Бреста, и Николай Красовский, председатель горсовета депутатов. Красовский предложил людям идти со своими проблемами к депутатам горсовета. Митингующие в ответ прокричали: «Ганьба!»
13.11
На митинге в Гомеле работает свободный микрофон. Каждый желающий может высказаться о наболевшем В стороне стоят глава администрации Железнодорожного района города Уткин и председатель Гомельского горсовета депутатов Бородинчик. Протестующих приглашают пройти в зал. Участники марша требуют отменить декрет № 3.
13.10
Возле памятника Ольгерду в Витебске прозвучала короткая речь — о необходимости сохранить независимость Беларуси. Далее люди двинутся по улице Ленина и Суворова к памятной доске Быкову, после чего — к конечной точке шествия — памятнику Короткевичу.
13.09
В Гродно выступает профессор Алесь Островский. «В нашей культуре прославляется труд. Белорусы - трудолюбивый народ. Власть пытается сделать из нас «тунеядцев». 150 лет назад Калиновский сказал: не народ для власти, а власть для народа. И тогда все будет нормально». Митингующие аплодируют. «Скажем власти - Беларусь наша земля, и мы на ней хозяева!». Митингующие подхватывают этот клич.
13.08
Участник митинга в Гомеле: «Я не тунеядец, меня не устраивает, что 23 года у власти находится бездарь. Он и команду себе такую подобрал. Создал, как он сам говорит, кормушку. и они все сейчас хрюкают возле нее. Надо менять власть».
13.04
Независимая журналистка Лариса Щирякова вела стрим с акции в Гомеле. Люди говорят в камеру, что терпение у народа уже закончилось.
13.11
В Гродно митингующий говорит: «Мы люди! Хватит терпеть! Земли, воли, хлеба, соли! Мы живем в 21 веке, и мне еще говорят - у тебя есть, что покушать. Но мы же в 21 веке живем! Мв не должны ходить в лаптях и ездить на телеге. У нас есть больше потребностей, чем только работать, есть и спать. Чарка и шкварка больше не прокатит! Безработным в Финляндии платят по 800 евро. А у нас надо еще и налог платить!»
13.00
На площади Свободы в Бресте начался митинг. Выступают руководители областных структур партий БНФ, БСДП, ОГП. Они зачитали резолюцию, в ней говорится, что собравшиеся осуждают задержания мирно выступающих против декрета № 3 и журналистов, которые освещали акции, выражают несогласие с декретом № 3 и настаивают на его полной отмене, выступают за благоприятные условия по созданию новых рабочих мест путем развития малого и среднего бизнеса.
13.00
Около 500 брестчан идут с бело-красно-белыми флагами по центру Бреста.
13.00
Колонна в Витебске насчитывает около 150 человек. Перед светофорами люди останавливаются и ждут зеленый свет. Колонну сопровождают милицейские машины.
12.59
Выступает один из присутствующих в Гродно. Возмущается декретом №3 и тем, что есть нечего.
«Надо уступить место. Может Лукашенко навел порядок, но его время прошло».
12.55
На митинге в Гродно выступающие говорят: «Власть нас боится. Это уже победа. Жыве Беларусь!»
12:55
В Витебске бывший военный, который ранее пытался баллотироваться в депутаты, рассказывает о фальсификации и давлении во время выборов. «Идеологи просто обслуживают власть», — подчеркивает он.
12.54
Митингующие в Гродно требуют, чтобы Евросоюз «надавал белорусским властям по мордасам» за задержания накануне Дня Воли.
12.53
Митингующие в Гомеле скандируют «Ганьба!» в адрес милиции.
12.51
Участники шествия в Гомеле подошли к площади возле университета. Площадь ограждена металлическими заграждениями. Милиция досматривает людей и хочет отнимать бело-красно-белые флаги. Люди флаги не отдают.
12.49
В Гродно люди собирают деньги на покрытие расходов на празднование Дня Воли.
12:40
Жители Витебска начали шествие к памятнику Короткевичу. Люди хотят возложить цветы к памятнику.
12.40
Колонна в 500 человек в Бресте пришла к площади Свободы, здесь стоят колонки и играет музыка. Очевидцы сообщили, что была задержана активистка Полина Шарендо-Панасюк, которая, по их словам, в акции не участвовала, просто находилась рядом.
12:33
«Беларусь начинается с собственного достоинства», – говорит на митинге в Витебске Татьяна Северинец. Люди отвечают возгласом «Жыве Беларусь!»
12:30
На митинг в Витебске пришла Татьяна Северинец.
12:25
На акции в Бресте собралось уже более 200 человек. Люди скандируют «Жыве Беларусь!». очень много бело-красно-белых флагов.
Берасьце зараз. Людзі зьбіраюцца#ДзеньВолі pic.twitter.com/hv2f9eoRzt— Радыё Свабода (@svaboda) 25 марта 2017 г.
12.15
Возле стелы в честь 850-летия города В Гродно установили бело-красно-белый флаг. На акцию собралось более 100 человек. Участникам акции раздают паспорта БНР.
12:10
В Гомеле колонна в 400 человек идет от площади Восстания. Люди в авангарде колонны скандирут "Нет декрету №3, Лукашенко уходи!". Колонна скандирует «Жыве Беларусь!». К колонне присоединяются новые люди. Машины сигналят в поддержку протестующих.
12:00
На центральной площади в Витебске собрались несколько десятков человек.