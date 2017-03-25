В Минске задержаны сотни человек 20 25.03.2017, 16:24

20,305

Фото: AP/Сергей Гриц

Сотни людей задержаны в День Воли в Минске.

Хапун происходил со всех сторон на подступах к Академии наук, в районе площади Якуба Коласа, улице Козлова, на проспекте Машерова, в районах улиц Сурганова, Кузьмы Чорного, площади Калинина.

Charter97.org вел онлайн событий в центре Минска.

Людям не давали собраться, тянули каждого, кто имел плакат или флаг.

Тем не менее, несколько тысяч человек сконцентрировались в районе площади Якуба Коласа. Они двинулись в сторону центра, пишет nn.by.

Людей окружили и хватали там.

Протестующие не оказывали сопротивления. Они протестовали просто самим фактом выхода на улицу.

Пока трудно оценить общее число задержанных. Но речь идет о сотнях людей. Только в офисе правозащитников-весновцев задержали 58 международных наблюдателей. Задержанные за видеосъемку задержаний в одном из дворов на улице Кузьмы Чорного корреспонденты «Нашей Нивы» сообщают, что в одном Заводском РУВД они видели не менее 100 задержанных. РУВД в Минске восемь, часть задержанных стали сразу завозить в изоляторы на Окрестина и в Жодино.

Корреспонденты стали свидетелями задержаний не менее 150 человек в районе завода «Белвар», 50 человек - около «Электросилы», еще 50 - возле магазина «Кристалл» на проспекте Машерова.

На разгон мирной демонстрации, вернее, на то, чтобы она не состоялась были направлены тысячи сотрудников правоохранительных органов, сотни единиц техники.

В тот же день сотни людей вышли на День Воли в Бресте, Гродно, Гомеле.