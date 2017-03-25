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Студенты призывают минчан выйти 26 марта, в 12-00 на Октябрьскую площадь

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  • 25.03.2017, 18:17
  • 13,040
Фото: bymedia

Требование участников акции - освобождение всех несправедливо арестованных во время мирных маршей протеста и Дня Воли.

В сообществе «Студенты Беларуси» в соцсетях появилось обращение:

- Друзья! Это вконец достало. Сегодня на улицах нашей столицы, чудесного города Минска, тысячи людей в чёрном хватали стариков, женщин, студентов, которые вышли на улицу СВОЕГО ГОРОДА, чтобы МИРНО отметить День Воли, а они пришли к нам с дубинками и автозаками. В итоге сотни людей оказались избиты или за решёткой. За что? За то, что любят свою страну и хотят достойной жизни? За то, что чиновники в кабинетах вконец зажрались? Может действительно пришло время показать, что мы не быдло, а народ? 

Если вы согласны, то ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ выйти завтра, 26 марта, на Октябрьскую площадь Минска! В 12:00! 

Наше требование - освобождение всех несправедливо арестованных во время мирных маршей протеста и Дня Воли! 

Давайте покажем, что мы народ! Пожалуйста, максимальный репост!

Как известно, завтра в 12-00 белорусы в регионах также выйдут на главные площади своих городов.


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