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Власти похитили Николая Статкевича

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  • 25.03.2017, 18:40
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Соратники, родственники и журналисты до сих пор не могут найти политика.

Связь с одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса и народных протестов Николаем Статкевичем была потеряна еще вчера.

Вечером 24 марта Юрий Адамович, сын Марины Адамович, вышел на видеосвязь с «Радыё Свабода» и подтвердил, что 24 марта была взломана ее страница в социальных сетях, а также страницы ее мужа, Николая Статкевича. Взломанной оказалась и страницы самого Юрия Адамовича. По его словам, с ними тоже заблокирована вся телефонная связь.

Около 11 утра 25 марта Марина Адамович сообщила «Радыё Свабода», что до сих пор не знает, где находится ее муж:

«Нет никакой информации. Но если Николай на свободе, а не за решеткой, то он обязательно будет участвовать в акции».

По состоянию на 16.05 25 марта Юрий Адамович сообщил nn.by что ничего не знает о судьбе своей матери Марины Адамович, а также про Николая Статкевича.

Об этом молодой человек также написал час назад в «Фейсбуке»:

«Пока что вернули контроль над ФБ. Где мать и Николай Викторович не знаю. Час назад ее телефон отключили».

Напомним, что согласно решению БНК Николай Статкевич должен был возглавить акцию на День Воли в Минске.


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