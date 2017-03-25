Шокирующие фото и видео со Дня Воли в Минске

Шокирующие фото и видео со Дня Воли в Минске13
- 25.03.2017, 19:32
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«Шунявки» против белорусов.
Сегодня в Минске должна была пройти акция, посвященная годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Начало мероприятия было запланировано на 14-00 у Академии Наук.
Однако милиция оцепила место сбора участников акции и потребовала от людей покинуть территорию. Тем не менее, минчане продолжали собираться в этом районе. Несколько тысяч человек пошли шествием по проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади.
Однако против мирных людей были выставлены кордоны вооруженного ОМОНа и водометы. Задержано много людей, включая правозащитников и журналистов, в том числе иностранных.
Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию со Дня Воли в Минске.
Так сёння было ў Менску. Такі сёння Дзень Волі pic.twitter.com/GDmP0wLJye— Belsat TV (@Belsat_TV) 25 марта 2017 г.