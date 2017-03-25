закрыть
25 марта 2017, суббота, 21:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Шокирующие фото и видео со Дня Воли в Минске

13
  • 25.03.2017, 19:32
  • 14,061
Фото: AP/Сергей Гриц

«Шунявки» против белорусов.

Сегодня в Минске должна была пройти акция, посвященная годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Начало мероприятия было запланировано на 14-00 у Академии Наук.

Однако милиция оцепила место сбора участников акции и потребовала от людей покинуть территорию. Тем не менее, минчане продолжали собираться в этом районе. Несколько тысяч человек пошли шествием по проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади.

Однако против мирных людей были выставлены кордоны вооруженного ОМОНа и водометы. Задержано много людей, включая правозащитников и журналистов, в том числе иностранных.

Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию со Дня Воли в Минске.


Мнение

25 сакавіка – усе на Дзень Волі!
25 сакавіка – усе на Дзень Волі! Уладзімір Някляеў
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Белла Шаевич
Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип


Интервью

Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь