Шокирующие фото и видео со Дня Воли в Минске 13 25.03.2017, 19:32

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Фото: AP/Сергей Гриц

«Шунявки» против белорусов.

Сегодня в Минске должна была пройти акция, посвященная годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Начало мероприятия было запланировано на 14-00 у Академии Наук.

Однако милиция оцепила место сбора участников акции и потребовала от людей покинуть территорию. Тем не менее, минчане продолжали собираться в этом районе. Несколько тысяч человек пошли шествием по проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади.

Однако против мирных людей были выставлены кордоны вооруженного ОМОНа и водометы. Задержано много людей, включая правозащитников и журналистов, в том числе иностранных.

Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию со Дня Воли в Минске.