Идет белорусская весна 1 25.03.2017, 19:41

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Томаш Мацейчук

Система, созданная Лукашенко, двигается к краху.

Польский журналист Томаш Мацейчук поздравил белорусов с праздником, а также поделился своим наблюдениям за происходящими событиями в Беларуси.

«Дорогие беларусы, дорогие братья и сестры, сегодня ваш великий день - День Воли!

25 марта 1918 ваша, после 123 лет российской оккупации, ваша нация объявила о желании вернуть себе независимое государство. К сожалению большевики оказались сильнее, хотя стоит подчеркнуть, что источником их силы ни в коем случае не были качество и храбрость, а всего лишь огромное количество пушечного мяса, которое во многих битвах прекрасно побеждал и брал в плен ваш герой генерал Булак-Балахович.

Великое Княжество Литовское и Белорусская Народная Республика были уничтожены вашими восточными соседями. Сегодня ваш восточный сосед снова угрожает вашей безопасности, вашей свободе и вашему будущему.

Российская Федерация долгие года спонсировала Лукашенко только для того, чтобы ваша нация не пошла по европейскому пути поляков и литовцев. Лукашенко боролся с демократией, сажал вас по тюрьмам, блокировал развитие вашего языка и делал всё, чтобы ваш народ остался при искусственно созданной советско-белорусской идентичности, вместо настоящей белорусской, которой источниками являются Великое Княжество Литовское и Белорусская Народная Республика. Однако система, созданная Лукашенко, двигается к краху, а согласно законам природы - конец одного это всегда начало другого.

Идет беларуская весна, а вместе с ней наступит возрождение великой белорусской нации. Этот процесс уже не остановить - ни путинской скидкой на газ, ни лукашенковскими угрозами, ни даже брутальным разгоном митингующих. В скором будущем на здании парламента в Минске увидим бело-красно-белый флаг, а красно-зеленый отправится туда, где его место - на свалку истории.

Жыве Беларусь!» - написал на своей странице в «Фейсбуке» польский журналист и политолог Томаш Мацейчук.