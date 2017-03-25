Владимир Некляев находится в больнице

Владимир Некляев находится в больнице2
- 25.03.2017, 19:54
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Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса госпитализирован в больницу скорой помощи в Бресте.
Он находится в неврологическом отделении, передает tut.by.
В самой больнице получить сведения о состоянии Некляева не удалось.
Напомним, Владимир Некляев, который вместе со Статкевичем собрал людей на марш 17 февраля, накануне Дня Воли отправился в Польшу участвовать в дискуссии по ситуации в Беларуси.
Он должен был прилететь 24 марта, но в самолете из Варшавы, который в аэропорту встречали люди в штатском, его не было. Некляев пытался вернуться в Беларусь ночным поездом, но его задержали в Бресте.
После его родным сообщили, что его переводят в Минск.