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Владимир Некляев находится в больнице

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  • 25.03.2017, 19:54
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Владимир Некляев
Фото: «Радыё Свабода»

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса госпитализирован в больницу скорой помощи в Бресте.

Он находится в неврологическом отделении, передает tut.by.

В самой больнице получить сведения о состоянии Некляева не удалось.

Напомним, Владимир Некляев, который вместе со Статкевичем собрал людей на марш 17 февраля, накануне Дня Воли отправился в Польшу участвовать в дискуссии по ситуации в Беларуси.

Он должен был прилететь 24 марта, но в самолете из Варшавы, который в аэропорту встречали люди в штатском, его не было. Некляев пытался вернуться в Беларусь ночным поездом, но его задержали в Бресте.

После его родным сообщили, что его переводят в Минск.


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