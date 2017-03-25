Фотофакт: Трое омоновцев напали в Минске на 81-летнего поэта 25.03.2017, 20:23

Фото: euroradio.fm

На поэта Яна Гриба набросились сразу трое омоновцев.

Выяснилось, что пенсионер на фото с сегодняшнего задержания в Минске - это 81-летний поэт Ян Гриб. На него набросились сразу трое омоновцев.

Фамилия Гриба есть в списке задержанных, который составляют правозащитники.