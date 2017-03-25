Фотофакт: Трое омоновцев напали в Минске на 81-летнего поэта
- 25.03.2017, 20:23
На поэта Яна Гриба набросились сразу трое омоновцев.
Выяснилось, что пенсионер на фото с сегодняшнего задержания в Минске - это 81-летний поэт Ян Гриб. На него набросились сразу трое омоновцев.
Фамилия Гриба есть в списке задержанных, который составляют правозащитники.
In Belarus, riot police drag pensioners into paddy wagons pic.twitter.com/8HCRpPT095 via @CurrentTimeTv @svaboda— Glenn Kates (@gkates) 25 марта 2017 г.
#ДзеньВолі ў адным фота. 81-гадовага паэта Яна Грыба спрабуе затрымаць АМАП pic.twitter.com/YozzM8UY5e— Viasna (@viasna96) 25 марта 2017 г.