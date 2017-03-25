закрыть
25 марта 2017, суббота, 20:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: Трое омоновцев напали в Минске на 81-летнего поэта

  • 25.03.2017, 20:23
Фото: euroradio.fm

На поэта Яна Гриба набросились сразу трое омоновцев.

Выяснилось, что пенсионер на фото с сегодняшнего задержания в Минске - это 81-летний поэт Ян Гриб. На него набросились сразу трое омоновцев.

Фамилия Гриба есть в списке задержанных, который составляют правозащитники.

Фото: euroradio.fm

Мнение

25 сакавіка – усе на Дзень Волі!
25 сакавіка – усе на Дзень Волі! Уладзімір Някляеў
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Белла Шаевич
Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип


Интервью

Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь