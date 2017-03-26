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Сенатор Маккейн требует немедленного освобождения белорусских политзаключенных

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  • 26.03.2017, 1:40
Фото: charter97.org

Заявление по ситуации в Беларуси сенатора Джона Маккейна, председателя Комитета Сената США по вооруженным силам.

«Массовые демонстрации, которые проходят сегодня в Минске являются ярким проявлением демократических устремлений белорусского народа. В течение последних недель тысячи белорусов, несмотря на репрессии и насилие, выходили на демонстрации в защиту своего человеческого достоинства с требованием отчетности от властей. Их самоотверженность вдохновляет.

Лукашенко должен немедленно и без всяких условий освободить сотни граждан, задержанных и арестованных за осуществление своего основного права на свободу слова и собрания. Он должен уважать гражданские свободы граждан. Белорусский народ достоин свободы, которая даст возможность определить свое будущее. Правительство Беларуси должно ответить на справедливые требования народа», - заявил Джон Маккейн.


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