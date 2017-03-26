«Я не видел страха!» 26 26.03.2017, 8:15

17,142

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Вчера мы воевали с перепуганными милиционерами.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист, выпускник истфака БГУ Роман Левковский.

«Я не видел страха! Сегодняшний день я запомню на всю жизнь. Нет, не потому, что задержали, или отвезли, а потому что… я не видел страха!

Когда нас, всего полтора десятка случайных гражданских целое море в черном и спецсредствах прижало к магазину «Океан», я не видел страха.

В пяти метрах от нас паковали людей в автобусы. Одного… второго… третьего… А наша молодежь нагло ржала! И даже я возмутился, ну чего ржать, ведь вы можете быть следующими. И они были следующими. Но страха не было.

И когда я в тесной камере автозака бросал в черную темноту «Приветствую!», мне отвечал не страх, а «Привет!».

И мы воевали с перепуганными милиционерами, которые все никак не могли забрать у человека телефон, все время вызывая старшего, пока «старшие» не кончились на прапорщике. Мы пререкались с «сотрудниками» в длинной очереди в РОВД. На процедуре составления протоколов у меня округлялись глаза, когда люди твердым голосом рассказывали: «Я шел на митинг, на День Воли». Я не видел страха. Ни в глазах, ни в душах. И я горжусь, что я минчанин».