США ввели новые санкции против России 3 26.03.2017, 8:21

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Под ограничения попали восемь крупных российских компаний.

Администрация США ввела санкции в отношении восьми российских предприятий и организаций, нарушивших закон INKSNA, запрещающий поставки вооружений, оружейных технологий и товаров двойного назначения в Иран, Северную Корею и Сирию, сообщает «Голос Америки».

В новом санкционном списке оказались «Рособоронэкспорт», 150-й авиационный ремонтный завод, внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», НПО «Базальт», производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации им. Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, а также Военно-воздушная академия имен Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Кроме российских компаний, в санкционный список попали предприятия, организации и частные лица из Китая, Объединенных арабских эмиратов, Северной Кореи, Сирии и Турции. Всего, как уточняется в официальном сообщении Госдепартамента США, жесткие меры введены против 30 иностранных компаний.

Одиннадцать из них уличены в «поставках специальных матералов для программы Ирана по разработке и созданию баллистических ракет», остальные – в том, что они поставляли или получали из Сирии, Ирана и КНДР материалы и технологии, которые могли быть использованы для создания оружия массового поражения и ракетной техники.

Срок действия санкций составляет два года. Государственным организациям и ведомствам в США запрещено вступать в деловые отношения с этими организациями, покупать у них товары или услуги, продавать оборонные технологии, технику двойного назначения и предоставлять финансовую и техническую помощь.

В официальном сообщении внешнеполитического ведомства упоминается, что санкционные меры могут быть отменены решением госсекретаря США.