В Минске люди вышли на Октябрьскую площадь (Видео, онлайн) 32 26.03.2017, 10:59

9,548

Минчане требуют освободить задержанных на День Воли.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, студенты призывают минчан выйти 26 марта, в 12.00 на Октябрьскую площадь.

Сайт Charter97.org проводит текстовую онлайн-трансляцию с Октябрьской площади в Минске. Видео предоставило «Радыё Свабода».

Фото: «Радыё Свабода»

12.55

Журналисты говорят, что в Бобруйске люди вышли на Площадь. Там задержано 13 человек.

12.53

На акцию пришел профессор Николай Савицкий. «Власть опозорила мой народ. Проиграл не Статкевич, не организаторы Дня Воли. Вчера проиграл Лукашенко. Проиграла власть, выставив против народа ненужную милицейскую силу», - сказал Савицкий журналистам.

12.50

Около универсама «Центральный» стоит несколько десятков человек.

12.48

Журналист Станислав Ивашкевич рассказывает, что вчера в Заводском РОВД ему нарочно разбили телефон, чтобы не снимал.

12.45

Журналисты говорят о 40 задержанных.

12.44

Омон оттесняет протестующих к Макдональдсу.

12.42

Журналист «Радыё Свабода» Валерий Калиновский отказывается идти в специально отведенное милицией место для прессы.

12.40

Проходящие мимо люди громко возмущаются действиями милиции.

12.39

Представители прессы отошли в сторону, задержан еще один протестующий.

12.38

Милиция говорит прессе собраться в стороне. Так же делали в 2006 году перед разгоном палаточного городка на Площади.

12.37

На Октябрьской и возле нее собрались сотни человек.

12.36

Омоновцы пытаются прогнать журналистов. Задержаны еще 3 человека. Задерживают и тянут в автозак «краповики».

12.35

ОМОН рассекает толпу. Людей отталкивают, хватают и тащат в автозак.

12.35

Подъехал новый автозак.

12.31

Олег Игнатенко, бывший депутат: «Это замечательно. Я скажу парадокс, но сейчас идет формирование нации, гражданского общества. Все что мог сделать этот несчастный человек, этот тиран - он сделал. Происходит пробуждение белорусской нации, чудесного белорусского народа. Именно здесь произойдет то о чем мечтали деятели БНР. Это замечательно! Я рад видеть, как происходит пробуждение нации. То что происходит сейчас, говорит: народ пробудился. Я хочу, чтобы меня тоже задержали - иначе мы не сможем освободиться от оков» «Я не боюсь задержания. Я участник Афгана. Лукашенко - это трусливое создание. Мы освободимся от этой навалы»

12.30

Через дорогу возле Центрального сконцентрировалась большая группа людей.

12.29

Задержаны лидер «Арт-сядзибы» Павел Белоус и его жена. Их взяли на подходе к Площади.

Гэтак бяруць Паўла Белавуса з "Будзьма" і дзяўчыну. Ішлі міма. pic.twitter.com/FdHOym9Hn3 — Жывая Свабода (@svabodalive) 26 марта 2017 г.

12.28

Люди фотографируют лица омоновцев на смартфоны.

12.28

Задержания продолжаются. На площади забрали в автозак еще около 12 человек.

12.27

Пять «космонавтов» подбежали к одной девушке и затащили ее в автозак.

12.26

Люди снова возвращаются на Октябрьскую площадь.

Фото: @control_by

12.25

В автозак сели сами омоновцы.

12.25

Снова приехал автозак. Балаба отдает команды.

12.24

Людей оттесняют в Макдональдс. Люди настроены решительно, эмоциональный накал усилился после Дня Воли.

12.22

Большие группы людей собираются возле Центрального и Макдональдса. Милиция пытается их оттеснять.

12.21

«Они ровесники моих внуков, омоновцы. Как им спалось сегодня?», - говорит пожилая участница акции.

12.20

К ним подошли несколько омоновцев.

12.20

Возле метро на углу Площади собралась большая группа протетсующих.

12.20

Журналистов пока не трогают.

12.19

Задержали еще одного мужчину.

12.19

Видеосвязь на Октябрьской глушат. Трансляция пропадает.

12.18

Омоновцы начали вторую серию задержаний. Мужчине скрутили руки и тянут во второй автозак.

Фото: «Радыё Свабода»

12.18

Первый автозак с задержанными уже уехал.

12.18

Эмоционально выступающую женщину пока не задержали.

12.17

В автозаке сидит уже 10 человек. Задерживают в грубой форме.

12.16

ОМОНом командует Балаба.

12.15

На площадь въехал автозак. Одну женщину задержали.

12.14

«Мы работаем, чтобы содержать всю эту черноту», - со слезами говорит другая женщина, показывая на ОМОН. «Надо выходить и выходить, чтобы остановить этот беспредел!»

12.13

Она говорит, что всю ночь не могла спать. «Лукашенко надо уходить! Правительство в отставку! Невозможно терпеть! Разве можно столько терпеть?!», - восклицает женщина. «Мы свободные люди! Мы собралсь здесь на основе Конституции! Лукашенко в отставку!», - говорит женщина милиционерам. «Подонки!», - кричит она на них.

12.12

Люди возмущены. Открыто высказываются против власти.

12.11

Женщина эмоционально рассказывает о вчерашних брутальных задержаниях.

12.09

На Октябрьскую вышел минчанин, который вчера участвовал в акции на Дне Воли. Он рассказал, что был вчера задержан возле ЦУМа. Действия милиции он назвал пытками.

12.03

Протестующая читает стихотворение, обращенное к женам и родственникам ОМОНовцев. В нем говорится о том, что расплата наступит. «Я не собиралась идти сюда, но увидев вчерашний беспредел, решила пойти. Моя мама, которой 83 года, говорит, что ситуация в стране сейчас такая, как будто война вернулась. Из-за указа Лукашенко я даже не могу купить ей импортные лекарства. Денег нет в государстве. Я просто не понимаю, за какие деньги чиновники Заводского района делают себе ремонт. для простых людей денег нет, а чиновники жируют!»

11.54

На Октябрьской площади в Минске собрались несколько десятков человек. Проезжающие мимо машины поддерживают их сигналами.