Андрей Санников: Требуем от властей информации о Николае Статкевиче! 19 26.03.2017, 14:36

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Андрей Санников

Западу необходимо незамедлительно вводить санкции против белорусского режима.

Об этом Charter97.org заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников.

- Вот уже более трех суток нет информации о судьбе лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича. Как вы прокомментируете исчезновение политика?

- Очень тревожные чувства. Николай Статкевич шел на Площадь. По поручению Белорусского Национального Конгресса должен был обеспечить проведение демонстрации на День Воли. И он был бы с людьми, если бы его не остановили. Теперь это совершенно ясно.

Cегодня мы ничего не знаем о том, где он и что с ним происходит. Мы требуем от властей незамедлительно предоставить нам информацию о том, где находится Николай Статкевич. Предоставить данные его родственникам, всем людям Беларуси. Призываем всех, кто может оказать давление на белорусские власти - Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, демократические государства, мировую общественность - поддержать наши требования.

Мы требуем прекратить преследование людей, предоставить всю информацию о всех людях, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

Это преступления режима, которые не первый раз свершаются над белорусами, но с каждым разом становятся все жестче и наглее. Поэтому сегодня всем нам, всем нашим друзьям, надо cделать все, чтобы это прекратилось. И помочь тем, кто оказался в беде.

- Вы разговаривали c сенатором США Джоном Маккейном. Как вы думаете, режим уже сделал достаточно, чтобы против него были введены жесткие санкции?

- Я думаю, что достаточно. Не только с сенатором Маккейном, но и с европейскими политиками, представителями наших соседних государств, Польши и Литвы, разговаривал с представителями американского Конгресса и Госдепартамента.

Я говорил, что необходимо незамедлительно вводить санкции, так как иначе это безумие не остановить. Европа заигралась в свои теплые отношения с диктатором и сегодня пожинает плоды такой недальновидной политики. Ситуация в Беларуси идет к ужесточению репрессий. Поэтому сегодня необходимо осознать, как бы трудно это ни было, свои ошибки и вернуться к политике наказания диктаторов за преступления.