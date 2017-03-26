В Москве и Петербурге десятки тысяч человек вышли на митинг «Он вам не Димон» 7 26.03.2017, 14:54

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Алексей Навальный

Люди заблокировали автозак с задержанным Алексеем Навальным.

Митинги «Он нам не Димон» прошли (и до сих пор идут) в десятках российских городов. На многих из них прошли задержания, так, несколько десятков человек были задержаны во Владивостоке; задержания прошли также в Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Чите, Екатеринбурге.

Многочисленные митинги (во многих городах не согласованные местными властями) прошли также в Омске, Томске, Иркутске, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Чите, Барнауле, Хабаровске. Всего, по данным Навального, аналогичные акции готовы были проводить около ста городов РФ.

В Москве и Петербурге на митинге вышли десятки тысяч человек, сообщает republic.ru.

Московская полиция задержала Алексея Навального, организатора антикоррупционного митинга «Он нам не Димон». Об этом сообщает в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов.

Навальный приехал на антикоррупционную акцию около 14:00 и практически тут же был задержан.

Алексей Навальный задержан на пересечении Тверской улицы с Мамонтовским переулком. Об этом в twitter сообщил активист ФБК Роман Рубанов.

Как сообщил корреспондент РБК, толпа пыталась помешать автобусу, в который поместили Навального, уехать с Тверской. Люди начали его раскачивать. В результате ОМОНу пришлось окружить автобус, чтобы он мог отправиться в путь.

На дорогу перед автобусом выкатили автомобиль, после чего произошли стихийные столкновения участников акции с полицией. По словам очевидцев, сотрудники ОМОНа применили дубинки.

В результате полицейские убрали машины, и автобус уехал.

Сам Навальный в своем twitter призвал не отбивать его.

Ранее полицейские начали задерживать участников акции возле станций Белорусская, Маяковская, Тверская. Только у Белорусской были задержаны не менее десяти человек.

Цель митингов – борьба с коррупцией и расследование деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. ФБК в начале марта опубликовал расследование, посвященное тайным активам Медведева, среди которых яхты, особняки, элитные земельные участки и винодельни. В ФБК утверждали, что он купил их на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах премьера.

Навальный подал заявку на проведения митинга и шествия в Москве 14 марта. Столичные власти отказались разрешить мероприятие, но сам политик считает акцию согласованной, так как сначала администрация города не предложила ему альтернативного варианта по месту проведения митинга. В МВД предупредили москвичей отказаться от участия в несогласованной акции. В Кремле призывы Навального выходить на несогласованный митинг сочли провокацией.