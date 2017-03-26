В сети началась акция «Где Николай Статкевич?» 26.03.2017, 16:57

Фото: соцсети

Общество требует от властей дать ответ на этот вопрос.

В «Фейсбуке» и других социальных сетях начали появляться фотографии с портретами одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича, которые исчез более трех дней назад, сообщает Charter97.org.

Фотографии политика сопровождаются вопросом «Где Николай Статкевич?» и хэштегом #wehreisStatkevitch.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Напомним, что назначенный БНК руководителем акции на День Воли в Минске Николай Статкевич исчез более трех дней назад. Белорусская милиция и спецслужбы заявляют, что ничего не знают о его местонахождении. Жена политика Марина Адамович всерьез опасается за жизнь мужа. Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников потребовал от белорусских властей ответить на вопрос, где находится Николай Статкевич.