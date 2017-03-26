Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата 18 26.03.2017, 19:13

Наталья Радина

Лукашенко объявил войну всему белорусскому народу.

Об этом в интервью телеканалу «Белсат» заявила главный редактор Charter97.org Наталья Радина.

- Ужасные кадры, которые видит весь мир, которые мы наблюдаем уже второй день, Лукашенко реагирует по-своему, продолжаются задержания. Какой следующий шаг? Будут стрелять в людей?

- Если он это сделает — это тут же станет его концом. Лукашенко объявил войну своему народу. Вчерашняя истерика Лукашенко показала, насколько он боится, и насколько белорусы ненавидят эту власть. Ведь вчера на улицы Минска вышли тысячи человек. Их хватали на площади Калинина, на Сурганова, на Якуба Коласа, возле Академии Наук. Несмотря на волну репрессий, которая продолжалась в течении 10 дней, люди все равно вышли.

- Готов ли Лукашенко убивать свой народ? Тот арсенал, который он вчера вывел на улицы впечатляет.

- Лукашенко вчера продемонстрировал всему миру не только своей «арсенал», но и свою неадекватность. И Николай Статкевич, которого похитили власти и скрывают информацию о его местонахождении, говорил, что последние действия Лукашенко говорят о его психическом заболевании. Сегодня лукашенковская банда выполняет приказы психопата. Очень надеюсь, что во власти есть здравомыслящие люди, которые поймут, что не надо совершать преступления против своего народа.

- Лукашенко действительно сошел с ума, ведет себя как ведет, но ведь не он лично избивал людей, не Лукашенко собственноручно избивает женщин, детей, пенсионеров, инвалидов. Например журналист «Дождя» написал: «Сегодня я лицом к лицу столкнулся с этими бойцовскими сторожевыми без намордников. Гримасы ненависти, оскаленные морды. Втроем-впятером они избивали стариков и женщин. Не знаю, как их дрессируют, чем их накачивают, но это страшное зрелище».

- Это ОМОН, я бы разделяла сегодня милицию и это бандформирование, так как это действительно особый вид нелюдей, их натаскивают, мозги промывают пропагандой. Но у них есть родственники. Я призываю их матерей, дочерей, братьев, остановить их, объяснить им, что идти против народа — преступление.

- Но когда эти люди избивают ногами женщину, журналистку «Белсата». Вы ведь тоже это пережили в 2010 году, как можно взывать к совести этих людей?

- За свои преступления все эти люди сядут в тюрьму, они должны это знать. Ведь эти кадры никуда не денутся, они будут использоваться, как доказательства их преступлений. Все они ответят по закону, этих людей точно ждет люстрация. Сегодня еще не поздно уйти оттуда и покаяться.

Я отлично помню, что происходило в 2010 году, у меня нет ощущения, что повторился 2010 год. Вчера меня удивили люди. Да, это были страшные картинки, когда стояли омоновцы, кордон, тысячи экипированных людей, но люди не боялись.

- Был такой момент, когда мужчина поднимает упавший бело-красно-белый флаг, зная, что его сейчас за это заберут.

- Да, благодаря стримам «Белсата», «Радые Свабода», я почувствовала эту атмосферу. Затем увидела, как реагируют люди в социальных сетях. Белорусы пришли с акций, не боятся и говорят: «Хватит!», «Мы его не боимся!», «Достал!» Эта волна, это настроение продолжается до сих пор. В 2010 году людей все-таки запугали. Сейчас все достало, невозможно более 20 лет держать в таком состоянии, довести народ до нищеты, а затем выставить их «тунеядцами».

Cегодня режим Лукашенко показал свое настоящее лицо, не только для оппозиции, для всех. 25 марта это увидели пенсионеры, рабочие, студенты, музыканты, художники, деятели культуры.

- Также задерживали случайных людей, которые не имели никакого отношения к протестам.

- Я вчера видела многих людей, которые никогда до этого выходили, они вышли вчера. Не только пенсионеры, шли писатели, художники, шли студенты. Те, кто раньше не выходил. Выходит также электорат Лукашенко, те, кто раньше за него голосовал.

- Видите ли вы в происходящем «российский след»?

- Нет, я вижу Лукашенко, который пытается спасти свою власть и народ, который его ненавидит.

- Лукашенко все-таки слуга Москвы, или независимый правитель?

- Конечно же слуга Москвы, но эти вещи нужно различать. Против Лукашенко вышел белорусский народ, так как он довел страну до ручки. Также есть Кремль, который 23 года спонсировал этот режим, на деньги которого Лукашенко строил свою диктатуру. Сегодняшняя задача — остановить финансирование Лукашенко. Мы обращаемся к Западу, к МВФ — не давайте никаких кредитов режиму диктатору. Вчера он продемонстрировал на что идут западные деньги. Они идут на финансирование спецназа, на автозаки, на водометы, КГБ, тюрьмы и колонии.

- Когда я повторяю эти слова среди моих коллег, экспертов, то слышу в ответ: «Это кинет Беларусь в объятия Кремля».

- Тысячу танков, которые приедут в Беларусь на учения «Запад-2017», приглашает именно Лукашенко. Не Статкевич, не Санников, ни я, а именно Лукашенко. Лукашенко давным-давно в объятиях Путина. Не нужно рассказывать сказки. Белорусы — суверенный народ, который сегодня борется за свою свободу и будет бороться дальше.

- Но Лукашенко видимо мирно не уйдет.

- Давайте поговорим о том, что происходит сегодня, где сегодня находится Николай Статкевич? Сегодня нужно бороться за людей, которые арестованы и добиваться их освобождения. Требовать наказания тех, кто избивал людей. Нужно сегодня искать Николая Статкевича. Ведь для Лукашенко он враг №1.

- Кто должен в первую очередь заниматься этим и требовать? ЕС отреагировал, США отреагировали, Польша реагирует.

- Люди, которые сегодня вышли на Октябрьскую площадь, — герои, они показали пример солидарности, то, что нужно сегодня бороться за своих товарищей, требовать их освобождения.

Мы апеллируем к Западу: нужно немедленно реагировать, вводить санкции, немедленно остановить так называемый «диалог» с диктатурой.

Необходимо давить на Лукашенко, чтобы он прекратил репрессии против собственного народа и пошел на переговоры с оппозицией. Брутальные аресты, похищение Николая Статкевича - все это показывает то, что он пока еще не готов садится за стол переговоров. Оппозиция поступила по-христиански, несмотря на 23 года репрессий предложила: «Давайте сядем за стол переговоров»

- А может не нужно по-христиански? Может стоит реагировать более агрессивно?

- Лучшим выходом для страны, для людей, будет мирный сценарий. Никто не хочет жертв, надеюсь, что если Лукашенко сегодня сошел с ума, то там есть еще здравомыслящие люди, которые видят, что он тянет страну в пропасть. Страна откатилась в своем развитии, вернулась в «средневековье». Все это ударит бумерангом по экономике страны. Мы должны через санкции заставить власти понять, что без переговоров с оппозицией ничего не будет.

- Люди несут передачи на Окрестина. Журналистов не подпускают туда, чтобы никто не видел этой солидарности, была ли такая солидарность среди белорусов раньше?

- В 2010 году была очень большая солидарность. И сейчас эта солидарность огромна. Лукашенко оказал сам себе медвежью услугу. Глаза раскрылись у всех. Эти кадры облетели всю страну и весь мир: как зачищали улицы, как против мирных людей бросили ОМОН.

- На что рассчитывает власть? Людей кидают в тюрьмы сотнями, они думают, что эти люди выйдут и полюбят режим?

- Сегодня каждый понимает, что Лукашенко его личный враг, враг его семьи. Не получится больше быть над схваткой. Журналисты также личные враги Лукашенко, их арестовывают, ставят к стенке.

Сегодня все должны быть солидарны c задержанными, в том числе и бизнесмены, хватит им быть в стороне, хватит финансировать бюджет, омоновцев, которые завтра придут в их квартиру, изобьют жену, мать, дочь. Их нужно остановить. Никто не может оставаться в стороне.

- Вы сегодня говорили о том, что силовики должны одуматься. Будет сегодня какое-то движение со стороны силовиков против Лукашенко?

- Сегодня каждому человеку в форме, которому дорога честь, должно быть стыдно, его родственникам должно быть стыдно, что они работают в этих структурах. В этой ситуации очень многие могут задуматься.

- Однако не останавливаются, продолжаются задержания, аресты, кого-то из журналистов отпускают, кого-то продолжают держать. Журналисты действительно стали врагом №1, некоторые нам пишут, что мы манипулируем фактами.

- Они боятся онлайн-трансляций, ведь люди перестали бояться высказаться и благодаря этому видны настроения людей. Эти эмоции, это возмущение, его видят все, видят во всем мире. Это страшная для властей вещь, поэтому они пытаются блокировать Youtube, независимые сайты, но это не поможет. Люди поймут, что нужно выходить на улицы. Снова построить Советский Союз, изолировать всех, этого не выйдет. Это еще больше усилит протесты и ускорит изменения в стране.

- А мы будем продолжать объективно освещать события, не манипулировать фактами, в чем нас обвиняют провластные СМИ. Редактор «Советской Беларуси» Якубович в «Клубе редакторов» сказал: «Ребята со щитами защищают страну от хаоса».

- «Ребята» со щитами защищают лично Якубовича и жителей Дроздов. Это сегодня личная охрана Лукашенко и его банды, которая сегодня осела в богатых особняках, которые живут за счет пенсионеров, которых избивают дубинками эти шавки. Якубович тоже должен попасть под люстрацию за то, что он творит, за его ложь, за то, что сеет клевету и ненависть к достойным людям.