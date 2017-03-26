Белорусам нужна солидарность 1 Олег Белоколос, gazeta.ua

26.03.2017, 19:29

Олег Белоколос

Украинцы не должны быть в стороне, когда нарушаются гражданские права и свободы в соседней Беларуси.

Европейские СМИ, которые еще совсем недавно довольно вяло реагировали на массовые протесты населения в Беларуси, сегодня на первых страницах сообщают о нарушении тамошней властью базовых демократических ценностей. Более того, и Евросоюз, и США осудили жестокие действия силовиков в Минске.

Зато официальный Киев до сих пор молчит. Но разве так должна действовать страна, которая заявляет о том, что «вера украинцев в европейский проект и его ценности сильнее, чем вера в самой Европе»?

Очевидно, вся деятельность новой Украины после Революции Достоинства, в том числе ее внешняя политика должна строиться на приоритете ценностей демократии, верховенства права и прав человека. А, следовательно, мы не должны быть в стороне притеснений гражданских прав в соседнем государстве.

Уверен, что украинское гражданское общество должно не только выразить солидарность с участниками протестов в Минске, но и требовать от официального Киева осуждения применения белорусскими властями чрезмерной силы против мирных демонстрантов, активистов и журналистов.

Олег Белоколос, аналитик «Майдана иностранных дел», gazeta.ua