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Обращение к судьям

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  • 26.03.2017, 20:03

Белорусские студенты требуют немедленного освобождения всех задержанных во время мирной демонстрации 25 марта.

В сообществе «Студенты Беларуси» в соцсетях появилось обращение к судьям:

- Мы требуем оправдания и немедленного освобождения всех невинно задержанных демонстрантов во время #25sakavika и #26sakavika, маршей недармоедов, а также всех участников по делу о «боевиках».

- В случае, если наше требование не будет выполнено до 27 марта, мы начнем публиковать имена и фамилии, фотографии и место жительства (!) всех «судей», которые принимали участие в репрессиях против своих же граждан!

Мы напоминаем, что у вас есть долг перед обществом вашей страны! Мы напоминаем вам о 6-й Главе Конституции Республики Беларусь… Да и вообще о существовании Конституции!


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