В Браславе облили красной краской памятник Ленину 27.03.2017, 7:49

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 марта.

Об этом сообщает в соцсетях местная газета «Браслаўская звязда». Памятник стоит возле райисполкома. «Весь город трясет милиция», - пишут знакомые с ситуацией люди.

Кстати, в ночь с 25 на 26 марта был облит коричневой краской памятник Ленину в деревне Малеч Березовского района. Об этом «Радыё Свабода» сообщил местный житель, который проезжал рядом с памятником, что установлен возле здания сельской администрации, и видел, что там работали милиционеры. Сейчас памятник перекрасили.