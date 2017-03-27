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В Браславе облили красной краской памятник Ленину

  • 27.03.2017, 7:49

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 марта.

Об этом сообщает в соцсетях местная газета «Браслаўская звязда». Памятник стоит возле райисполкома. «Весь город трясет милиция», - пишут знакомые с ситуацией люди.

Кстати, в ночь с 25 на 26 марта был облит коричневой краской памятник Ленину в деревне Малеч Березовского района. Об этом «Радыё Свабода» сообщил местный житель, который проезжал рядом с памятником, что установлен возле здания сельской администрации, и видел, что там работали милиционеры. Сейчас памятник перекрасили.

Фото из ВК-сообщества районной газеты «Браслаўская звязда»

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