В Браславе облили красной краской памятник Ленину
- 27.03.2017, 7:49
Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 марта.
Об этом сообщает в соцсетях местная газета «Браслаўская звязда». Памятник стоит возле райисполкома. «Весь город трясет милиция», - пишут знакомые с ситуацией люди.
Кстати, в ночь с 25 на 26 марта был облит коричневой краской памятник Ленину в деревне Малеч Березовского района. Об этом «Радыё Свабода» сообщил местный житель, который проезжал рядом с памятником, что установлен возле здания сельской администрации, и видел, что там работали милиционеры. Сейчас памятник перекрасили.