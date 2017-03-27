Белорусский доброволец проявил героизм при спасении раненого украинца 8 27.03.2017, 8:46

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Достойный поступок белорус в зоне АТО совершил как раз на День Воли – 25 марта.

«Общественный сектор Отряда «Погоня» сообщил, что в Украине на территории, где происходят столкновения с пророссийскими боевиками, был ранен белорус.

«25 марта в зоне АТО был ранен белорусский доброволец. Происшествие случилось, когда белорус вместе с украинскими бойцами переносил раненого украинского добровольца», — сообщают представители отряда «Погоня».

Они уточняют, что угрозы жизни белоруса нет.