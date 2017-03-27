Белорусский доброволец проявил героизм при спасении раненого украинца

Белорусский доброволец проявил героизм при спасении раненого украинца8
- 27.03.2017, 8:46
- 10,417
Достойный поступок белорус в зоне АТО совершил как раз на День Воли – 25 марта.
«Общественный сектор Отряда «Погоня» сообщил, что в Украине на территории, где происходят столкновения с пророссийскими боевиками, был ранен белорус.
«25 марта в зоне АТО был ранен белорусский доброволец. Происшествие случилось, когда белорус вместе с украинскими бойцами переносил раненого украинского добровольца», — сообщают представители отряда «Погоня».
Они уточняют, что угрозы жизни белоруса нет.