Белорусы собрали почти $10 тысяч в помощь героям Дня Воли 27.03.2017, 10:36

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусская солидарность в действии.

В интернете развернулась кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли. По состоянию на воскресенье было собрано более 9400 долларов, сообщает инициатива By_help.

Это если не считать средств, что люди передают семьям арестованных из рук в руки.

Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья в 11 странах.

Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Среди последних - такие уважаемые люди, как Нина Шидловская, Алексей Леончик, Надежда Нортон, Анна Герасимова, Дарья Костенко, Кристина Шиенок и другие. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы.