Белорусы собрали почти $10 тысяч в помощь героям Дня Воли
- 27.03.2017, 10:36
Белорусская солидарность в действии.
В интернете развернулась кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли. По состоянию на воскресенье было собрано более 9400 долларов, сообщает инициатива By_help.
Это если не считать средств, что люди передают семьям арестованных из рук в руки.
Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья в 11 странах.
Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Среди последних - такие уважаемые люди, как Нина Шидловская, Алексей Леончик, Надежда Нортон, Анна Герасимова, Дарья Костенко, Кристина Шиенок и другие. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы.