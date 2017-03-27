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Белорусы собрали почти $10 тысяч в помощь героям Дня Воли

  • 27.03.2017, 10:36
Фото: «Радыё Свабода»

Белорусская солидарность в действии.

В интернете развернулась кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли. По состоянию на воскресенье было собрано более 9400 долларов, сообщает инициатива By_help.

Это если не считать средств, что люди передают семьям арестованных из рук в руки.

Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья в 11 странах.

Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Среди последних - такие уважаемые люди, как Нина Шидловская, Алексей Леончик, Надежда Нортон, Анна Герасимова, Дарья Костенко, Кристина Шиенок и другие. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы.


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