Три кита и беспомощность режима Лукашенко 9 Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»

27.03.2017, 10:51

Фото: Владлен Велицкий

Появление революционной ситуации в Беларуси не за горами.

Сегодня Лукашенко жестоко подавляет протесты белорусов. Настолько жестоко, насколько, в принципе, не требуется, чтобы усмирять абсолютно мирных людей, которых он называет «отморозками». Значит, Лукашенко пребывает в страхе, что вполне объяснимо в его ситуации.

В то же время у народа страха больше нет. Это можно было четко наблюдать на акции 25 марта, посвященной Дню Воли. Людей хватали в одном месте, а в другом месте они группировались и поддерживали друг друга. Участникам акции сочувствовали и помогали прохожие, которые не могли в ней участвовать по тем или иным причинам.

У простых белорусов страха нет, зато сегодня полно злости на Лукашенко и его режим, есть солидарность друг с другом и желание быть нацией, быть действительно белорусским народом, а не российским «аппендиксом». Есть общая объединяющая идея избавления от существующего режима, который так упорно стремится давить народ.

Придавит Лукашенко белорусов – а что дальше? Для удержания власти сегодня уже недостаточно использовать грубую силу. Нужны деньги. А для получения этих денег требуется развитая экономика, а не карточный домик, под которым – непосильная куча долгов.

Сегодня режим Лукашенко уже не может держаться на трех, активно тонущих китах – российском рынке, российских кредитах и российских дешевых энергоресурсах. Сейчас Беларуси нужно развиваться самостоятельно. Но развиваться при диктатуре невозможно. Опыт многих стран показал, что диктатура для роста ВВП разрушительна, а демократия созидательна. Диктатура особенно опасна для роста, если страна не имеет своих природных богатств (в первую очередь, нефти и газа), а на хрупких плечах тающего бюджета ее лежит огромная армия разного рода силовиков и чиновников, которые ничего не производят, а только потребляют, причем не слабо.

Как бы ни пытался Лукашенко пыжиться и говорить о наличии некой демократии в Беларуси, он может рассчитывать только ответную видимость веры.

Лелеемая Лукашенко экономическая система множество раз доказывала свою неэффективность. Но менять ее он, похоже, не собирается, потому что перемены могут лишить его власти (или сильно ее поколебать). А за власть он держится зубами. Конечно, Лукашенко может пойти на «косметический ремонт», но это будет похоже на чрезмерно яркий макияж восьмидесятилетней дамы. В общем, толку от такого «макияжа» не дождешься.

При невозможности нарастить ВВП, а тем более при его падении, социальной стабильности при диктатуре быть не может. Нестабильность уже проявилась, и с каждым днем разрастается все больше. Социально-экономическая нестабильность несет прямую угрозу диктаторскому режиму.

Что может добиться Лукашенко силовыми методами? Думаю, ничего для себя хорошего. Потому что это понижает шанс получения кредита от МВФ. И потому, что подобные методы никому из диктаторов ничего хорошего не принесли: чем больше людей злить, тем опаснее они становятся.

Cитуация может приблизиться к революционной, поскольку обозленных людей объединяет, среди прочего, и общая злость. Это компонент объединяющей их идеи. А вот у «соратников» Лукашенко идеи такой нет. Ведь они его «соратниками» являются, я уверена, не из-за идеи, а за деньги. Идея «защищать Лукашенко», чтобы избежать аннексии Беларуси Россией, не работает: народ видит, что Александр Григорьевич является «гарантом» независимости страны только на словах.

Низы больше не могут и не хотят жить по-старому – не демократично и на предложенные Лукашенко средства (за миску супа). Число недовольных критически нарастает, что, увы, увеличивает риски возникновения революционной ситуации.

Хоть и приказывает Лукашенко вертикали никого не увольнять и платить зарплату в 500 долларов, сделать это без получения эффекта угрожающей инфляции практически нереально. Даже теоретическая возможность такого «благополучия» возможна за счет сокращения собственных доходов. Но доходы свои, в том числе получаемые, думается, благодаря коррупции, они потерять вряд ли захотят. Тем более, что большинство из них, думаю, считают и, возможно, даже вполне справедливо, что Лукашенко им должен «как земля колхозу».

Ведь именно они всегда были драйверами его «успеха» на выборах. Ведь это они должны жить без проявления собственной индивидуальности, соглашаясь с ним во всем, даже если он говорит не совсем умные и противоречащие друг другу речи. Это именно они вынуждены стесняться своей относительной нищеты (по сравнению с чиновниками других стран), чьи доходы, как я понимаю, даже несопоставимы с доходами самого Лукашенко. Это они должны жить со страхом в душе от мыслей, что народ может и до них добраться в случае чего, поскольку именно они выполняют абсурдные приказы Лукашенко. Это они ходят под дамокловым мечом угрозы, что Лукашенко «раскулачит» любого из них после обвинения во взяточничестве или снимает с «насиженных» постов. То же самое, похоже, можно сказать и о крупных бизнесменах.

А верхам даже при всем желании больше не могут управлять по-старому. Значит, появление революционной ситуации, к моему большому сожалению, не за горами. Все дело во времени, которого, возможно, у Лукашенко осталось уже не много. Пусть попробует без денег сделать так, чтобы низы могли жить по-старому, а верхи – по-старому управлять. Ну никак это не получится сделать с помощью грубой силы и без денег.

Вероятно, Беларусь можно превратить в другую КНДР. Но тогда превратиться в полностью закрытую страну с особой идеологией. Реально ли это в центре Европы? Сомневаюсь. Тем более, что у белорусского диктаторского режима нет вообще никакой идеологии, и быть, в принципе, не может. Так что на самом деле режим Лукашенко, по сути, беспомощен, даже если сам он «храброобразно бряцает оружием» перед мирными безоружными людьми, желающими его добровольного ухода.

Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»