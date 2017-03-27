Белорус отличился на митинге против коррупции в Дагестане 27.03.2017, 11:37

Один из участников акции

Народные протесты не знают границ.

Среди задержанных участников антикоррупционного митинга в Махачкале оказался гражданин Беларуси Всеволод Журавлев, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на «Кавказ. Реалии».

Он вместе с остальными задержанными до сих пор остается в отделе МВД по Советскому району Махачкалы.

По подсчетам журналистов были освобождены 11 задержанных. Родственник одного из задержанных сообщил, что есть информация о том, что глава МВД по Дагестану приказал не выпускать сегодня никого из задержанных - якобы их утром 27 марта будут судить.

Антикоррупционные протесты прошли в воскресенье в десятках городов России.