закрыть
27 марта 2017, понедельник, 11:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорус отличился на митинге против коррупции в Дагестане

  • 27.03.2017, 11:37
Один из участников акции

Народные протесты не знают границ.

Среди задержанных участников антикоррупционного митинга в Махачкале оказался гражданин Беларуси Всеволод Журавлев, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на «Кавказ. Реалии».

Он вместе с остальными задержанными до сих пор остается в отделе МВД по Советскому району Махачкалы.

По подсчетам журналистов были освобождены 11 задержанных. Родственник одного из задержанных сообщил, что есть информация о том, что глава МВД по Дагестану приказал не выпускать сегодня никого из задержанных - якобы их утром 27 марта будут судить.

Антикоррупционные протесты прошли в воскресенье в десятках городов России.


Мнение

Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук
Ни копейки обезумевшему диктатору!
Ни копейки обезумевшему диктатору! Наталья Радина


Интервью

Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается