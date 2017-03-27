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Максим Винярский объявил голодовку в зале суда

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  • 27.03.2017, 11:45
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Максим Винярский
Фото: «Наша Ніва»

Координатор «Европейской Беларуси» был задержан на Дне Воли в Минске.

В Партизанском районном суде начинается процесс над координатором «Европейской Беларуси» Максимом Винярским, сообщает «Радыё Свабода».

Винярский говорит, что сейчас с ним привезли в суд 14 человек, в том числе экс-начштаба Николая Статкевича на выборах 2010 года Сергея Марцелева. Они оба объявили голодовку.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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