Максим Винярский объявил голодовку в зале суда

Максим Винярский объявил голодовку в зале суда1
- 27.03.2017, 11:45
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Координатор «Европейской Беларуси» был задержан на Дне Воли в Минске.
В Партизанском районном суде начинается процесс над координатором «Европейской Беларуси» Максимом Винярским, сообщает «Радыё Свабода».
Винярский говорит, что сейчас с ним привезли в суд 14 человек, в том числе экс-начштаба Николая Статкевича на выборах 2010 года Сергея Марцелева. Они оба объявили голодовку.
Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.